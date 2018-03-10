Линию по сортировке мусора запустят в Озерах в марте

В Озерах смонтировали линию по сортировке мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу городского округа Дмитрия Богданова.

Проект по раздельному сбору отходов реализуется в муниципалитете с мая 2017 года, поясняется в материале. Открытие линии по переработке отходов — важный шаг в работе по раздельному сбору мусора, отметил Дмитрий Богданов . Он отметил, что уже проведены пробные запуски конвейера и он готов к работе.

Богданов добавил, что новая линия позволит из общей массы отходов выделять пластик, бумагу, стекло, металлические банки. На конвейере будут работать до 10 сотрудников. Линию планируют запустить во второй половине марта.