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В Тяньцзине с воскресенья вводятся чрезвычайные меры борьбы со смогом
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В Тяньцзине с воскресенья вводятся чрезвычайные меры борьбы со смогом 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Власти 13-миллионного мегаполиса Тяньцзинь (Северный Китай) объявили о введении с воскресенья чрезвычайных мер борьбы с загрязнением воздуха на фоне действия предпоследнего, оранжевого уровня экологической тревоги из-за смога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении муниципалитета.
С 11 марта в городе вводится ограничение на движение грузового автотранспорта — движение по магистралям будет разрешено лишь половине автомобилей по принципу четного/нечетного номера. Меры также коснутся промышленных предприятий — производители обязаны сократить уровень вредных выбросов в атмосферу города как минимум на 50%. Детям, пенсионерам, а также людям, страдающими заболеваниями органов дыхания, рекомендовано без острой необходимости не выходить на улицу.
Накануне в городе был объявлен оранжевый уровень экологической тревоги. Согласно прогнозам Центра мониторинга окружающей среды Тяньцзиня, смог продержится в течение недели.
Тяньцзинь является пятым по численности населения городом Китая, это крупный порт и промышленный центр. Он расположен в 150 км к юго-востоку от Пекина.
Источники загрязнения
В Китае основными источниками смога являются опасные для здоровья мелкие твердые частицы PM 2,5, источники которых — автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и в больших концентрациях могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний. Проблема загрязнения воздуха актуальна для многих крупных городов Поднебесной — уровень содержания частиц PM 2,5 в них зачастую значительно превышает рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения предельно допустимую концентрацию, которая составляет 25 мкг/куб. м.
По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.
В январе председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил борьбу с загрязнением окружающей среды одной из ключевых задач на 2018 год.
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