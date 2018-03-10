В Тяньцзине с воскресенья вводятся чрезвычайные меры борьбы со смогом

ПЕКИН, 10 марта. / ТАСС /. Власти 13-миллионного мегаполиса Тяньцзинь (Северный Китай) объявили о введении с воскресенья чрезвычайных мер борьбы с загрязнением воздуха на фоне действия предпоследнего, оранжевого уровня экологической тревоги из-за смога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении муниципалитета.

С 11 марта в городе вводится ограничение на движение грузового автотранспорта — движение по магистралям будет разрешено лишь половине автомобилей по принципу четного/нечетного номера. Меры также коснутся промышленных предприятий — производители обязаны сократить уровень вредных выбросов в атмосферу города как минимум на 50%. Детям, пенсионерам, а также людям, страдающими заболеваниями органов дыхания, рекомендовано без острой необходимости не выходить на улицу.

Накануне в городе был объявлен оранжевый уровень экологической тревоги. Согласно прогнозам Центра мониторинга окружающей среды Тяньцзиня, смог продержится в течение недели.

Тяньцзинь является пятым по численности населения городом Китая , это крупный порт и промышленный центр. Он расположен в 150 км к юго-востоку от Пекина.

Источники загрязнения

В Китае основными источниками смога являются опасные для здоровья мелкие твердые частицы PM 2,5, источники которых — автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и в больших концентрациях могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний. Проблема загрязнения воздуха актуальна для многих крупных городов Поднебесной — уровень содержания частиц PM 2,5 в них зачастую значительно превышает рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения предельно допустимую концентрацию, которая составляет 25 мкг/куб. м.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.