Тибет усиливает меры по охране окружающей среды

Лхаса, 8 марта / Синьхуа / — Тибетский АР /Юго-Западный Китай / в последние пять лет инвестирует значительные средства в охрану окружающей среды. Об этом сообщили сегодня в региональном правительстве. АР направил на соответствующие цели 25,4 млрд юаней /4 млрд долларов США/.

В ТАР сейчас существует 47 природных заповедников, а также 10 образцовых уездов, 173 образцовых поселка и 1924 образцовых деревни, в которых созданы благоприятные экологические условия.

За последние 5 лет была также усилена деятельность по обеспечению исполнения экологических нормативно-правовых актов и иных применимым документов. Было принято более 60 регулятивных документов по вопросам защиты окружающей среды. Местные власти провели расследование почти 1000 случаев нарушения соответствующих положений законодательства. —0—