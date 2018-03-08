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Тибет усиливает меры по охране окружающей среды
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Тибет усиливает меры по охране окружающей среды 

ИА Синьхуа 8 марта 2018
Лхаса, 8 марта /Синьхуа/ — Тибетский АР /Юго-Западный Китай/ в последние пять лет инвестирует значительные средства в охрану окружающей среды. Об этом сообщили сегодня в региональном правительстве. АР направил на соответствующие цели 25,4 млрд юаней /4 млрд долларов США/.
В ТАР сейчас существует 47 природных заповедников, а также 10 образцовых уездов, 173 образцовых поселка и 1924 образцовых деревни, в которых созданы благоприятные экологические условия.
За последние 5 лет была также усилена деятельность по обеспечению исполнения экологических нормативно-правовых актов и иных применимым документов. Было принято более 60 регулятивных документов по вопросам защиты окружающей среды. Местные власти провели расследование почти 1000 случаев нарушения соответствующих положений законодательства. —0—
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