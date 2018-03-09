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Станции экомониторинга в Волоколамске установят в течение 10 дней
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Станции экомониторинга в Волоколамске установят в течение 10 дней 

BFM.RU 9 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Вокруг полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья организован постоянный экологический контроль, сообщает «Интерфакс». «Станции экомониторинга планируют установить и в окрестных населенных пунктах в течение 10 дней, информация с них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме», — сообщил первый замминистра экологии Подмосковья Павел Кириллов.
По его словам, устанавливаются локации залповых выбросов свалочного газа, чтобы провести их блокировку. Чиновник пообещал, что утечки газа будут ликвидированы в течение трех месяцев. Ранее жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, который исходил с мусорного полигона.
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