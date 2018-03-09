Станции экомониторинга в Волоколамске установят в течение 10 дней

Вокруг полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья организован постоянный экологический контроль, сообщает «Интерфакс» . «Станции экомониторинга планируют установить и в окрестных населенных пунктах в течение 10 дней, информация с них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме», — сообщил первый замминистра экологии Подмосковья Павел Кириллов

По его словам, устанавливаются локации залповых выбросов свалочного газа, чтобы провести их блокировку. Чиновник пообещал, что утечки газа будут ликвидированы в течение трех месяцев. Ранее жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, который исходил с мусорного полигона.