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СПЧ попросил прокуратуру проверить сообщения о незаконной свалке около МГУ
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СПЧ попросил прокуратуру проверить сообщения о незаконной свалке около МГУ 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) попросил столичную прокуратуру провести проверку сообщений о несанкционированной свалке и незаконном сжигании мусора за зданием Фундаментальной библиотеки МГУ им. Ломоносова, сообщает сайт СПЧ в среду.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился в столичную прокуратуру в связи поступившими жалобами жителей района Раменки ЗАО Москвы о неприятном запахе, распространяющемся с территории, находящейся за Фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте", — говорится в сообщении.
Правозащитники также ссылаются на данные побывавших там журналистов, которые сообщают, что в этом месте организована несанкционированная свалка бытовых отходов, куда регулярно подъезжают машины с мусором, который затем сжигается в огромных печах-буржуйках. В СПЧ указывают, что такая свалка представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жителей района.
Кроме того «на этой территории находятся строения, законность возведения которых вызывает много вопросов», а полиция довольно часто задерживает там лиц, нелегально проживающих в Москве, отмечают в совете.
"В этой связи Совет по правам человека попросил главного столичного прокурора поручить провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять меры прокурорского реагирования", — указано в сообщении.
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