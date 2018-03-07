СПЧ попросил прокуратуру проверить сообщения о незаконной свалке около МГУ

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился в столичную прокуратуру в связи поступившими жалобами жителей района Раменки ЗАО Москвы о неприятном запахе, распространяющемся с территории, находящейся за Фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте", — говорится в сообщении.

Правозащитники также ссылаются на данные побывавших там журналистов, которые сообщают, что в этом месте организована несанкционированная свалка бытовых отходов, куда регулярно подъезжают машины с мусором, который затем сжигается в огромных печах-буржуйках. В СПЧ указывают, что такая свалка представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жителей района.

Кроме того «на этой территории находятся строения, законность возведения которых вызывает много вопросов», а полиция довольно часто задерживает там лиц, нелегально проживающих в Москве, отмечают в совете.

"В этой связи Совет по правам человека попросил главного столичного прокурора поручить провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять меры прокурорского реагирования", — указано в сообщении.