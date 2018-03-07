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WWF России объявил конкурс на разработку веб-карт с границами лесов высокой ценности
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WWF России объявил конкурс на разработку веб-карт с границами лесов высокой ценности 

ТАСС 7 марта 2018
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России до 18 марта примет заявки на участие в конкурсе на разработку в марте-июне картографических материалов с лесохозяйственными границами для веб-портала, посвященного лесам высокой природоохранной ценности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте фонда.
"Важным элементом [концепции устойчивого лесопользования в России] является сохранение лесов высокой природоохранной ценности. При этом необходимым условием для успешной работы по их сохранению является наличие общедоступной информации о их расположении, в формате, удобном для использования всеми заинтересованными сторонами. В том числе для использования этих данных в лесном хозяйстве необходима информация о лесохозяйственных границах, чтобы на них можно было наложить данные по лесам высокой природоохранной ценности", — говорится в сообщении.
Заявку на участие в конкурсе могут подавать кандидаты, получившие высшее образование в области биологии, лесного хозяйства или смежных областях и имеющие подтвержденный опыт работы в сфере изучения лесов или охраны природы. Также кандидаты должны иметь подтвержденный опыт подготовки картографических материалов и веб-ГИС проектов по соответствующему профилю. Наличие ученой степени и имеющихся научных и научно-практических публикаций по теме конкурса будут являться преимуществом.
Исполнителям проекта будет необходимо инвентаризировать имеющиеся в открытых источниках данные о границах лесных районов и наиболее актуальные данные о границах притундровых лесов, нерестоохранных полос лесов и орехово-промысловых зон. Также требуют инвентаризации и наиболее актуальные данные о границах арендованных участков лесного фонда, включающих малонарушенные лесные территории.
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