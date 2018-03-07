«РН-Юганскнефтегаз» повышает экологическую безопасность производства и эффективность природоохранной деятельности

Новшество увеличит надежность работы трубопроводов: применяемый материал не подвержен коррозии, что позволит снизить эксплуатационные затраты практически на 60%. Также повысится экологическая безопасность производства, срок безаварийной эксплуатации трубопроводов будет увеличен до 20 лет. Напомним, общая протяженность промысловых трубопроводов Общества составляет около 12 тыс. км. В 2016 году отремонтировано 371,6 км, в 2017 году 569,7 км трубопроводов, в 2018 году плановый показатель превышает факт2017 года на 16%.

Отметим, что экологическая безопасность — одна из важнейших задач производственной деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаза». По итогам природоохранной деятельности за 2017 год, предприятие рекультивировало 372,3 га нефтезагрязненных земель при плане в 370 га; утилизировало более 720 тыс. тонн нефтешламов, более 2 000 тыс. тонн буровых отходов.

Дополнительно на предприятии будет создан второй цех по восстановлению экологии, что позволит более масштабно и оперативно производить рекультивацию участков в рамках программы ликвидации загрязнённых земель исторического наследия. Общество закупит уникальную спецтехнику для минимизации отсыпок и повышения эффективности работ: экскаваторы на болотном ходу, экскаваторы-амфибии, шламовые насосы, дробильную и прочую спецтехнику. Это позволит провести полный комплекс мероприятий, направленных на своевременное и качественное выполнение работ по локализации и ликвидации последствий отказов трубопроводов и рекультивации нефтезагрязненных земель.