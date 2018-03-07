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Гниющие горы мусора на незаконном полигоне под Правдинском наконец-то убрали
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Гниющие горы мусора на незаконном полигоне под Правдинском наконец-то убрали 

Вести Калининград 7 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Хозяин свалки, что находится на незаконном полигоне в посёлке Тростники Правдинского района, вывез все отходы. Об этом калининградским «Вестям» сообщил природоохранный прокурор Калининградской области Денис Ким.
Горы мусора в старых заброшенных ангарах экологи обнаружили в ноябре 2017 года. На свалке были найдены в том числе и твёрдые токсичные отходы 4 класса опасности. Вместе с нашей съёмочной группой на место выезжал министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин, председатель Калининградского отделения межрегиональной общественной организации «Зелёный Фронт» Олег Иванов. Вызывали полицию. Природоохранный прокурор привлёк хозяина отходов к административной и дисциплинарной ответственности.
В начале февраля 2018 года наш корреспондент ещё раз побывал на месте событий — мусор продолжал находиться в зданиях. Среди отходов уже бродили уличные животные.
14 февраля 2018 года министр природных ресурсов и экологии регионального правительства Олег Ступин подтвердил, что свалку пока не ликвидировали, отметив, что этот вопрос находится на контроле у правительства.
По данным природоохранного прокурора, свалку убирали в течение всего месяца. Её уже ликвидировали, сейчас мусора в зданиях нет. «В результате принятия мер прокурорского реагирования полностью устранены нарушения федерального законодательства», — сообщил калининградским «Вестям» Денис Ким.
Фото предоставлено природоохранным прокурором Денисом Кимом
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