Гниющие горы мусора на незаконном полигоне под Правдинском наконец-то убрали

Денис Ким. Хозяин свалки, что находится на незаконном полигоне в посёлке Тростники Правдинского района, вывез все отходы. Об этом калининградским «Вестям» сообщил природоохранный прокурор Калининградской области

Горы мусора в старых заброшенных ангарах экологи обнаружили в ноябре 2017 года. На свалке были найдены в том числе и твёрдые токсичные отходы 4 класса опасности. Вместе с нашей съёмочной группой на место выезжал министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин, председатель Калининградского отделения межрегиональной общественной организации «Зелёный Фронт» Олег Иванов . Вызывали полицию. Природоохранный прокурор привлёк хозяина отходов к административной и дисциплинарной ответственности.

В начале февраля 2018 года наш корреспондент ещё раз побывал на месте событий — мусор продолжал находиться в зданиях. Среди отходов уже бродили уличные животные.

14 февраля 2018 года министр природных ресурсов и экологии регионального правительства Олег Ступин подтвердил, что свалку пока не ликвидировали, отметив, что этот вопрос находится на контроле у правительства.

По данным природоохранного прокурора, свалку убирали в течение всего месяца. Её уже ликвидировали, сейчас мусора в зданиях нет. «В результате принятия мер прокурорского реагирования полностью устранены нарушения федерального законодательства», — сообщил калининградским «Вестям» Денис Ким.

Фото предоставлено природоохранным прокурором Денисом Кимом