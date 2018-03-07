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Штрафы наложили на производство за нарушение экологии в Солнечногорске
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Штрафы наложили на производство за нарушение экологии в Солнечногорске 

РИАМО 7 марта 2018
Фото: РИАМО
На ООО «Лемарк» в подмосковном Солнечногорске наложили три штрафа за отсутствие экологического контроля на производстве и использование основного источника вредных выбросов с истекшим сроком годности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Минэкологии после рассмотрения материалов межрайонной природоохранной прокуратуры привлекло к административной ответственности ООО «Лемарк», которое производит декоративный пластик в Солнечногорске. В ходе проверки общество было уличено в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.
Как уточнил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, ООО, которое эксплуатирует локальные очистные сооружения и имеет 22 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не осуществляет производственный экологический контроль.
«Кроме того, у общества истек срок разрешения на эксплуатацию основного источника вредных выбросов — термического окислителя с газовыми горелками. За это инспекторы эконадзора наложили на ООО три административных штрафа», — добавил министр.
По его словам, уже в ходе разбирательств представители предприятия признали свою вину и начали устранять нарушения. В настоящее время ООО заключило договор со специализированной организацией на осуществление обязательного экологического контроля.
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