13 марта в 15:00 в Белом зале состоится первое заседание Международного экспертного совета по вопросам экологии при Правительстве Москвы

Цель создания Совета: улучшение качества компонентов окружающей среды в городе, обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной окружающей среды, повышение инвестиционной привлекательности проектов в области охраны окружающей среды, внедрение возобновляемых источников энергии, развитие экологичных видов транспорта.

— Рикардо Валентини, профессор экологии леса, лауреат Нобелевской премии

— Георгий Голицын, професор, Академик РАН , лауреат Демидовской премии

— Джулия Лопез, региональный директор по Европе организации С40 — Ян Гейл , профессор, архитектор, консультант по городскому дизайну

— Оливье Дамэ, советник Правительства Франции по ландшафту

— Оке Микаэльссон, координатор программы в России Агенства по охране окружающей среды Швеции

— Терри Каллаган, лауреат Нобелевской премии, директор арктической станции

— Татьна Хабарова, руководитель Российского отделения ООН-Хабитат

В задачи Экспертного совета входит разработка рекомендаций для органов исполнительной власти, промышленных и коммунальных организаций на основе международного опыта в области защиты окружающей среды, формирование предложений, направленных на реализацию новой экологической политики города Москвы на период до 2030 года.

Адрес: Тверская, 13 (подъезд №2).

Аккредитация СМИ: до 12:00 12 марта с указанием ФИО, списком оборудования (иметь при себе паспорта) (495) 691-28-90, moseco@bk.ru Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы