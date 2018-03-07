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13 марта в 15:00 в Белом зале состоится первое заседание Международного экспертного совета по вопросам экологии при Правительстве Москвы
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13 марта в 15:00 в Белом зале состоится первое заседание Международного экспертного совета по вопросам экологии при Правительстве Москвы 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 7 марта 2018
Цель создания Совета: улучшение качества компонентов окружающей среды в городе, обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной окружающей среды, повышение инвестиционной привлекательности проектов в области охраны окружающей среды, внедрение возобновляемых источников энергии, развитие экологичных видов транспорта.
Сопредседатели Экспертного совета — руководитель Департамента природопользования г. Москвы Антон Кульбачевский и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Планируется, что в состав совета, в частности, войдут известные ученые, ведущие эксперты-экологи, специалисты в области устойчивого развития:
— Рикардо Валентини, профессор экологии леса, лауреат Нобелевской премии
— Георгий Голицын, професор, Академик РАН, лауреат Демидовской премии
— Джулия Лопез, региональный директор по Европе организации С40  — Ян Гейл, профессор, архитектор, консультант по городскому дизайну
— Оливье Дамэ, советник Правительства Франции по ландшафту
— Оке Микаэльссон, координатор программы в России Агенства по охране окружающей среды Швеции
— Терри Каллаган, лауреат Нобелевской премии, директор арктической станции
— Татьна Хабарова, руководитель Российского отделения ООН-Хабитат
— Борис Ревич, профессор, руководитель лаборатории прогнозирования РАН  — Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ
В задачи Экспертного совета входит разработка рекомендаций для органов исполнительной власти, промышленных и коммунальных организаций на основе международного опыта в области защиты окружающей среды, формирование предложений, направленных на реализацию новой экологической политики города Москвы на период до 2030 года.
Адрес: Тверская, 13 (подъезд №2).
Аккредитация СМИ: до 12:00 12 марта с указанием ФИО, списком оборудования (иметь при себе паспорта) (495) 691-28-90, moseco@bk.ru  Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 17:00 15.03.2018 года В Москве создается зона единого доступа к Wi-Fi «Окно в город» покажет масленичные гулянья
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