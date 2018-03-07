СМИ узнали о планах ввести режим ЧС в Волоколамске из-за вони от свалки 

Власти Волоколамского района Подмосковья готовятся ввести режим ЧС в связи с ситуацией на полигоне твердых отходов «Ядрово» близ города. Об этом рассказал газете «Ведомости» источники в районной администрации и в правительстве Московской области. Причиной подготовки такого шага стало повышенное содержание в воздухе сероводорода и хлора. Жители Волоколамска 3 марта вышли на митинг против работы мусорного полигона «Ядрово», расположенного за городом. Кроме того, активисты также выступают против строительства мусороперерабатывающего завода. «Ядрово» является одним из мусорных полигонов в Подмосковье, где объем отходов для захоронения планируется увеличить.