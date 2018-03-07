В Башкирии чиновников обязали ликвидировать свалку возле памятника природы

После прокурорского вмешательства чиновникам предстоит ликвидировать незаконную свалку в Уфимском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии

Недалеко от лесопосадки, входящей в памятник природы «Защитные насаждения Уфимского опытного поля», складировался бытовой и строительный мусор. Площадь несанкционированной свалки составила около 10 соток.

Однако, администрация района нарушала свои обязательства — не утилизировала свалку и не принимала мер по сбору мусора.

Прокурор района потребовал от властей устранить допущенные нарушения. Уфимский районный суд удовлетворил эти требования. Верховный суд республики утвердил решение.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры республики.