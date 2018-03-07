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В Якутии создадут заказник «Новосибирские острова»
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В Якутии создадут природный заказник «Новосибирские острова» 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании природного заказника федерального значения "Новосибирские острова" в Якутии, документ опубликован на сайте кабмина.
"Создать государственный природный заказник федерального значения "Новосибирские острова" общей площадью 6594496,3 гектара в Булунском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) на земельных участках площадью 1700372 гектара без изъятия их у собственников и пользователей и на землях водного фонда площадью 4894124,3 гектара", — говорится в документе.
Правительство РФ поручило Минприроды совместно с правительством Якутии осуществить все организационные меры в связи с созданием федерального заказника, обеспечить режим его особой охраны.
Как отмечается в документе, распоряжение будет выполняться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения.
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