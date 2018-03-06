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Фирму из Лосино‑Петровского оштрафовали на 180 тыс. руб за незаконные вредные выбросы
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Фирму из Лосино‑Петровского оштрафовали на 180 тыс. руб за незаконные вредные выбросы 

РИАМО 6 марта 2018
Фото: РИАМО
Мособлсуд вынес решение по жалобе ООО «Энергетик», которое эксплуатирует очистные сооружения городского округа Лосино-Петровский, ранее общество пыталось оспорить постановление Минэкологии региона о штрафе за несанкционированный выброс вредных веществ в атмосферу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Дело об административном правонарушении было возбуждено по коллективной жалобе жителей, сообщивших в ведомство о неприятных запахах с территории очистных сооружений.
«Лабораторный анализ проб воздуха на очистных сооружениях показал, что в атмосфере содержатся такие загрязняющие вещества, как фенол, формальдегид, метан, аммиак и бензол. За их выбросы в отсутствие регулирующих документов общество было оштрафовано на 180 тысяч рублей», — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
В суде представитель ООО не смог доказать, что выбросы в атмосферу законны, жалоба нарушителей осталась без удовлетворения.
Ранее по материалам Минэкологии МУ МВД РФ «Щелковское» возбудило в отношении общества уголовное дело за загрязнение реки Клязьмы недостаточно очищенными сточными водами.
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