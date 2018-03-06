В Москве создадут совет по вопросам экологии

При правительстве Москвы создадут международный экспертный совет по вопросам экологии. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Экспертный совет — коллегиальный рабочий орган. В его обязанности войдет проведение экспертной оценки международного опыта в области экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды.
Основными целями совета является повышение качества компонентов окружающей среды в Москве, обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной окружающей среды.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова рассказал о планах организовать экологические экскурсии для иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат миру по футболу 2018.