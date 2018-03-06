В Москве создадут совет по вопросам экологии

В Москве создадут международный экспертный совет по вопросам экологии

Экспертный совет — коллегиальный рабочий орган. В его обязанности войдет проведение экспертной оценки международного опыта в области экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды.

Основными целями совета является повышение качества компонентов окружающей среды в Москве , обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной окружающей среды.