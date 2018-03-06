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Hа уборку нижегородских кладбищ выделено 3,8 млн рублей
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Hа уборку нижегородских кладбищ выделено 3,8 млн рублей 

Vgoroden.ru 6 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
3,8 млн рублей выделено на уборку мусора на нижегородских кладбищах в 2018 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 6 марта.
По его словам, в прошлом году на эти цели выделялось 4,5 млн рублей, что позволило вывезти с муниципальных кладбищ 7654 кубометров мусора.
«В этом году сумма несколько меньше. Планируется вывезти 6806 кубометров мусора. Однако, по практике предыдущих лет мы знаем, что ежегодно с кладбищ необходимо вывозить не менее 40 тысяч кубометров отходов. На эти цели требуется 18,5 млн рублей», — отметил Ухабин.
Напомним, 200 несанкционированных свалок выявлено и ликвидировано в Нижнем Новгороде.
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