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Экологические иски против «Северного потока-2» не имеют перспективы
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Экологические иски против «Северного потока-2» не имеют перспективы 

Российская Газета 6 марта 2018
Фото: Российская Газета
Экологические иски против «Северного потока-2» не имеют серьезной перспективы, однако вопросы, касающиеся строительства газопровода, действительно существуют.
Так министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель прокомментировал "Российской газете" новость о том, что Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland) подал иск в Высший административный суд земли этого региона против разрешения строительства «Северного потока» в территориальных водах, которое выдало горное ведомство города Штральзунд.
"В строительстве «Северного потока-2» есть вопросы о защите экологии, которые можно назвать непростыми. Я думаю, что мы уже через несколько недель узнаем, куда пойдет ситуация, это должен в ближайшее время сказать суд. Но надо сказать, что объем иска — серьезный, более 100 страниц и документ достаточно аргументированный, рассмотрение вопроса может затянуться на годы", — сообщил он «РГ».
"Это возможно", — выразил он свое личное мнение, говоря о гипотетической приостановке строительства газопровода в результате введения обеспечительных мер по иску экологов. И оговорился, что сейчас говорить о перспективах иска нет никакого смысла.
"Сначала нам все-таки нужно вникнуть в суть претензий. У экологов очень большие сомнения относительно экологии проекта, но мы будем обсуждать и знакомить суд с выводами и по «Северному потоку-1», которые показали, что природная среда восстанавливается в течение пары лет", — рассказал он о ближайших планах.
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