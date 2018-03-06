Более 200 несанкционированных свалок ликвидировано в Нижнем Новгороде

Об этом доложил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 6 марта.

Начальник управления административно-технического контроля Иван Соловьев в свою очередь уточнил, что больше всего свалок — 143 — ликвидировано в Сормовском районе. Общий объем вывезенного мусора составил 5295 кубометров. Чуть более десятка мест несанкционированного складирования отходов выявлено в Автозаводском, Советском, Приокском и Ленинском районах, 48 — в Нижегородском и всего два — в Московском.

«В прошлом году на ликвидацию несанкционированных свалок было выделено почти 18 млн рублей. В этом году сумма в два раза меньше — 6,8 млн рублей, к тому же 2 млн рублей составляет кредиторская задолженность. При этом по нашим подсчетам необходимо около 40 млн рублей», — сказал Роман Ухабин.

По его словам, места, где обычно образуются несанкционированные свалки, уже известны. Несмотря на то, что работа по их ликвидации ведется, мусор появляется снова. Чаще всего это касается частного сектора.

«В прошлом году мы составили около 400 протоколов за сброс и складирование мусора в неустановленных местах. На нарушителей наложены штрафы более чем на 3 млн рублей. Еще 52 протокола составлено в отношении граждан, сваливающих мусор с машин. Мы регулярно мониторим территории, где чаще всего образуются свалки и фиксируем нарушения. Районные администрации по нашим требованиям перекрывают пути подъезда к ним, где-то ставится охрана, как, например, в Шуваловской промзоне. Мы также ведем разъяснительную работу с жителями», — рассказал Соловьев.

Председатель постоянной комиссии городской думы по экологии Михаил Кузнецов также добавил, что в прошлом году был организован патруль молодежной палаты, который также выявил множество свалок. По его словам, работа будет продолжена.