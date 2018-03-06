В Нижнем Новгороде могут создать «экологическую ГАИ»

Специальную службу под условным названием «экологическая ГАИ » предложено создать в Нижнем Новгороде для борьбы с нарушителями, сваливающими мусор и снег вне отведенных для этого мест. С такой инициативой выступил депутат Николай Сатаев на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 6 марта.

«В свое время такая инспекция действительно существовала и работала достаточно эффективно. Необходимо выйти с таким предложением на Законодательное собрание. Водителей, которые сваливают мусор в не отведенных для этого местах, надо показательно наказывать, вплоть до ареста машин и выставления их на торги. Для этого необходимо создать такую структуру на законодательном уровне», — сказал Сатаев.

Как отметил начальник управления административно-технического контроля Иван Соловьев , подобная структура действительно необходима, так как несанкционированные свалки являются одной из главных проблем города.

«Раньше наша полиция имела право составлять протоколы на нарушителей. Мы сами не можем остановить гражданина для проверки документа и задержать его. Затем эти функции с полиции были сняты, хотя мы выступали против. Необходимо вернуть им эти полномочия», — отметил Соловьев.

Председатель постоянной комиссии по экологии Михаил Кузнецов также добавил, что сейчас эти функции выполняет природоохранная прокуратура, но у нее не хватает ресурсов.

«Природоохранная прокуратура может подать в суд или арестовать машину, но на всю область работает шесть человек, и они просто не справляются. У нас был положительный опыт работы «экологической ГАИ», но на уровне городской власти решить этот вопрос невозможно. Мы договорились организовать рабочее совещание и обсудить, на кого можно возложить эти функции, чтобы бороться с нарушителями, засоряющими наш город», — прокомментировал Кузнецов.

Напомним, свалку грязного снега обнаружили жители Сормовского раойна.