Допустимые нормы концентрации имеющих неприятный запах веществ в воздухе о сих пор не установлены, — Каюмов

Об этом корреспонденту NewsRoom24 сообщил эколог, руководитель экоцентра «Дронт», комментируя массовое обращение горожан на плохой запах в городе.

По его словам, причин возникновения неприятных запахов в Нижнем Новгороде, безусловно, довольно много.

«Стандартная отмазка чиновников о том, что они не выявили превышений концентрации вредных веществ в воздухе может говорить только о двух вещах: либо ни не то искали, либо о том, что до сих пор не установлены предельно допустимые нормы имеющих неприятный запах вредных веществ. Нужно работать над данными нормативами, потому что человек не должен чувствовать ухудшения запахов городского воздуха. Когда людям говорят, что «никто ничего не нарушил, но вы лучше не находитесь на улице там, где плохо пахнет» — необходимо срочно устранять причины этих запахов, значит там не все в порядке», — уверен эксперт.

Каюмов также уточнил, что жалобы жителей Сормовского района на запах нефтепродуктов в районе улицы Коминтерна напрямую связаны с примыканием данной территории к загрязненной химическими веществами Бурнаковской низине.

«На этой территории уже давно надо применять меры по санации, по очистке земель от нефтепродуктов. Но при условии имеющейся проблемы, Бурнаковскую низину лишь кружают новостройками, увеличивающими нагрузку на загрязненную землю, а сейчас туда также свозят снег, который весной при таянии пропитает почву нефтепродуктами еще глубже, в результате чего мы с вами сможем увидеть радужные пятна от них на реке Волга, — сказал он. — Кроме того, летом при более высокой температуре воздуха нам стоит ждать ухудшения этой ситуации — неприятный запах только усилится. Конечно, пока нельзя говорить о том, что проблема дойдет до того, что людей с этой территории придется эвакуировать, но вполне вероятно, что концентрация вредных веществ в воздухе станет опасной для здоровья человека».

Напомним, с начала 2018 года в минэкологии Нижегородской области поступило 153 жалобы на неприятный запах в Нижнем Новгороде. Среди них были: запах канализации, нефтепродуктов или иных химических примесей, запах гари. Больше всего заявок поступило от жителей Сормовского района.

Как сообщалось ранее, почва Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде на некоторых участках пропитана топливом на глубину до 40 метров.