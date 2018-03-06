Сотрудники «Мосприроды» провели более ста экологических занятий в образовательных учреждениях района

Руководитель Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ Мосприрода» Андрей Лебедев рассказал о результатах деятельности учреждения за прошлый год.

Одним из направлений деятельности была эколого-просветительская работа среди жителей. По просветительским программам раз в неделю в лесной школе проводились занятия. Эколого-краеведческая тематика была основной на организованных экскурсиях, которые прошли на территории Косинского парка. Всего их было сорок шесть. В школах, библиотеках, детских садах района Косино-Ухтомский ребята посетили более ста экологических уроков.

А силами сотрудников «Мосприроды» проведены различные природоохранные акции. В итоге, в парке были развешены искусственные гнездовия, организована подкормка птиц, которые там зимовали. Также сотрудники участвовали в очистке этой территории от мусора и захламленности.