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Сотрудники «Мосприроды» провели более ста экологических занятий в образовательных учреждениях района
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Сотрудники «Мосприроды» провели более ста экологических занятий в образовательных учреждениях района 

Управа района Косино-Ухтомский 6 марта 2018
Руководитель Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ Мосприрода» Андрей Лебедев рассказал о результатах деятельности учреждения за прошлый год.
Одним из направлений деятельности была эколого-просветительская работа среди жителей. По просветительским программам раз в неделю в лесной школе проводились занятия. Эколого-краеведческая тематика была основной на организованных экскурсиях, которые прошли на территории Косинского парка. Всего их было сорок шесть. В школах, библиотеках, детских садах района Косино-Ухтомский ребята посетили более ста экологических уроков.
А силами сотрудников «Мосприроды» проведены различные природоохранные акции. В итоге, в парке были развешены искусственные гнездовия, организована подкормка птиц, которые там зимовали. Также сотрудники участвовали в очистке этой территории от мусора и захламленности.
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