В Москве пройдет IX Международный форум «Экология»

Организатор мероприятия — АНО «Общественный форум „Экология“. Общественный совет организации возглавляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев

Вместе с участниками экологической деятельности, в работе форума примут участие члены российского парламента, представители Минприроды Минстроя РФ , Росприроднадзора, других министерств и ведомств, а также представители законодательных собраний и профильных органов власти субъектов РФ

Двухдневная деловая программа форума включает 16 дискуссионных мероприятий по десяти тематическим направлениям. Среди тем, вынесенных на обсуждение: экологически устойчивое развитие России; снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду; создание эффективной системы обращения с отходами; экология систем водоснабжения и водоотведения; охрана водных объектов; охрана и воспроизводство биоресурсов; внедрение экологичных технологий; альтернативная энергетика; использование „зеленых“ финансовых инструментов; экологическое просвещение и экотуризм.

2018 год в России проходит под знаком добровольчества, которое является одной из основных движущих сил экологического развития. Участники форума обсудят подходы к стимулированию экологического волонтерства и поддержке участия гражданских активистов в экологической жизни. В рамках форума под председательством Николая Валуева состоится заседание Общественного совета АНО „Общественный форум „Экология“, на котором обсудят механизмы продвижения общественных инициатив и предложений по экологическому развитию России.

По завершении форума выпускается „Ежегодная общественная резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации“, направленная на совершенствование законодательного регулирования, федерального и регионального управления и администрирования в экологической сфере, развитие межрегиональной и межотраслевой кооперации, гражданского общества, продвижение лучших практик.

Форум откроет свою работу во Всемирный день водных ресурсов в конгресс-парке отеля „Рэдиссон Ройал, Москва“. Ожидается, что в его работе примут участие более тысячи представителей из 70 регионов России и десяти иностранных государств.

Сайт форума — www.forumeco.ru.