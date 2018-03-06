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Губернатор Подмосковья поручил разработать план по предотвращению экологической катастрофы в Волоколамске
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Губернатор Подмосковья поручил разработать план по предотвращению экологической катастрофы в Волоколамске 

Агентство «Москва» 6 марта 2018
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования региона Александру Когану разработать план по предотвращению экологической катастрофы в Волоколамске. Данное поручение он дал в ходе заседания правительства Подмосковья.
«У нас идет прямая трансляция в сетях, и сейчас беспокоятся жители Волоколамска — выброс был с полигона «Ядрово». Выезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте жителям, какие меры будут предприняты, чтобы подобное не повторялось. Тема чувствительная, люди выступали на выходных», — сказал А. Воробьев.
Он отметил, что нужна дорожная карта, которая «позволит предотвратить запахи и экологическую катастрофу».
Ранее СМИ сообщали, что жители Волоколамска жалуются на удушливый запах со свалки и требуют ее закрытия.
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