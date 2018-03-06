Губернатор Подмосковья поручил разработать план по предотвращению экологической катастрофы в Волоколамске

«У нас идет прямая трансляция в сетях, и сейчас беспокоятся жители Волоколамска — выброс был с полигона «Ядрово». Выезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте жителям, какие меры будут предприняты, чтобы подобное не повторялось. Тема чувствительная, люди выступали на выходных», — сказал А. Воробьев.

Он отметил, что нужна дорожная карта, которая «позволит предотвратить запахи и экологическую катастрофу».

Ранее СМИ сообщали, что жители Волоколамска жалуются на удушливый запах со свалки и требуют ее закрытия.