Планшеты за селфи с мусором: орловцев приглашают на флешмоб

Жители Орловской области до 15 марта могут принять участие в общероссийском экологическом флешмобе «Разделяй с нами».

Как рассказали RIA57 организаторы, онлайн-соревнование включает в себя восемь интерактивных заданий, выполняя которые участники научатся раздельному сбору отходов, ответственному потреблению и смогут внести вклад в решение острой проблемы мусора.

После регистрации на портале www.разделяйфлешмоб.рф участники получат доступ к увлекательным заданиям для выполнения их в реальной жизни. Победителям достанутся 1500 призов, среди которых — планшеты, экосумки, толстовки из переработанного пластика, блокноты и ручки из вторсырья.

Каждый житель нашей страны производит почти 500 кг отходов в год, из них более 95% оказываются на свалках и только 3-4% повторно перерабатывается. Раздельный сбор отходов — это необходимое условие для дальнейшей эффективной переработки мусора.

Участникам флешмоба «Разделяй с нами» предстоит сделать селфи в поддержку раздельного сбора отходов, самим организовать раздельный сбор дома, научиться заменять одноразовые вещи многоразовыми, делать покупки без пластикового пакета, уговорить соседей участвовать в раздельном сборе, подарить вторую жизнь старым вещам и выполнять другие задания.

Членами жюри всероссийского экологического флешмоба, оценивающими творческие задания участников, выступят актер и телеведущий Артем Королев и автор и исполнитель песен, актриса Женя Любич