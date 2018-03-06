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Планшеты за селфи с мусором: орловцев приглашают на флешмоб
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Планшеты за селфи с мусором: орловцев приглашают на флешмоб 

РИА 57 6 марта 2018
Фото: РИА 57
Жители Орловской области до 15 марта могут принять участие в общероссийском экологическом флешмобе «Разделяй с нами».
Как рассказали RIA57 организаторы, онлайн-соревнование включает в себя восемь интерактивных заданий, выполняя которые участники научатся раздельному сбору отходов, ответственному потреблению и смогут внести вклад в решение острой проблемы мусора.
После регистрации на портале www.разделяйфлешмоб.рф участники получат доступ к увлекательным заданиям для выполнения их в реальной жизни. Победителям достанутся 1500 призов, среди которых — планшеты, экосумки, толстовки из переработанного пластика, блокноты и ручки из вторсырья.
Каждый житель нашей страны производит почти 500 кг отходов в год, из них более 95% оказываются на свалках и только 3-4% повторно перерабатывается. Раздельный сбор отходов — это необходимое условие для дальнейшей эффективной переработки мусора.
Участникам флешмоба «Разделяй с нами» предстоит сделать селфи в поддержку раздельного сбора отходов, самим организовать раздельный сбор дома, научиться заменять одноразовые вещи многоразовыми, делать покупки без пластикового пакета, уговорить соседей участвовать в раздельном сборе, подарить вторую жизнь старым вещам и выполнять другие задания.
Членами жюри всероссийского экологического флешмоба, оценивающими творческие задания участников, выступят актер и телеведущий Артем Королев и автор и исполнитель песен, актриса Женя Любич.
Сообщение Планшеты за селфи с мусором: орловцев приглашают на флешмоб появились сначала на РИА 57.
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