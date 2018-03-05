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Взяты пробы из бочек с промотходами, которые нелегально везли через Балахну
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Взяты пробы из бочек с промотходами, которые нелегально везли через Балахну 

Newsroom24 5 марта 2018
Фото: Newsroom24
Представитель НИИ Химии ННГУ им. Лобачевского и экологом Дмитрий Левашов 5 марта отобрали пробы из бочек с промотходами, которые нелегально везли из Дзержинска через Балахну.
Напомним, ранее сообщалось, что самосвал, груженный бочками с промышленными отходами, был задержан сотрудниками нижегородского ГИБДД в Балахне 2 марта. Машина помещена на штрафстоянку.
По информации источника агентства новостей Newsroom24, взяты два образца содержимого из пластиковой и металлической бочек. В обеих бочках находилась черная жидкость с пастообразной субстанцией.
В случае, если отходы будут не ниже III класса опасности, то может последовать возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
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