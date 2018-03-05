Антон Кульбачевский рассказал, как снегопады очистили воздух столицы, а также почему нужен закон о содержании диких животных

Сегодня «Вечерняя Москва» публикует интервью с главой Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антоном Кульбачевским . В беседе Антон Олегович затронул много актуальных вопросов. В частности, пояснил, почему снегопады для экологов не помеха, а также подробно рассказал об экоцентрах и экотропах, о сортировке бытовых отходов и работе предприятий по улучшению экологической обстановки в столице.

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал, как влияют на экологию столицы обильные снегопады и можно ли заставить горожан сортировать бытовые отходы.

— Антон Олегович, зима в этом году выдалась на редкость снежная. Как на экологии города сказались зимние снегопады?

— Экологи придерживаются точки зрения «у природы нет плохой погоды». Для высоко урбанизированной территории, в том числе мегаполиса, большое количество осадков — это благо. Вредные примеси лучше рассеиваются. Обильные снегопады улучшили состояние воздуха, объем вредных веществ уменьшился в разы.

— Как работает городская программа по очистке воздуха?

— В основном мы работаем в двух направлениях. Первое — это работа с транспортом, второе — работа с предприятиями. Идет работа по развитию городского общественного транспорта, пропаганда уменьшения количества поездок на персональных автомобилях. В системе городского каршеринга появляются электромобили, активно идет популяризация электрического транспорта. Также толчок для развития общественного транспорта дал запуск Московского центрального кольца, высокими темпами продолжает строиться метрополитен. Так, количество людей, которые перемещаются по городу на автомобилях, постепенно снижается.

— А предприятия?

— В отношении предприятий тоже идет комплексная работа. Например, сейчас осуществляется программа реорганизации и реконструкции Московского нефтеперерабатывающего завода. 200 миллиардов рублей, выделенные на этот проект, в том числе пойдут на улучшение экологической составляющей. В стадии реконструкции находятся водоочистные сооружения Мосводоканала , крупнейшие из них — Люберецкие и Курьяновские. Программа по минимизации неприятных запахов реализуется в полную силу, на нее Мосводоканал потратит от 20 миллиардов рублей.

— Хорошо, что удается договориться с предприятиями и они идут на внедрение дорогих «зеленых» технологий…

— Да, сейчас «зеленые» технологии дороги, но предприятия в черте нашего города идут на их внедрение, потому что другого пути нет. Нужно либо закрываться, либо соответствовать всем требованиям.

ГОТОВНОСТЬ К СОРТИРОВКЕ

— Вопрос экологии в городе — один из самых непростых, его достаточно сложно регулировать. Один из способов — раздельный сбор мусора. На ваш взгляд, москвичи готовы к тому, чтобы собирать отходы раздельно?

— Мы регулярно изучаем общественное мнение, проводим мониторинги и различные акции. По динамике участия в этих мероприятиях и по результатам социологических опросов можно утверждать, что 30 процентов жителей готовы к раздельному сбору отходов.

— Кажется, как-то мало…

— Это уже немалый показатель. Если 30 процентов активных жителей готовы что-то делать, остальные 70 начнут постепенно подключаться к общему делу. Для нас это некий барьер, который говорит о готовности людей помочь, когда нам понадобится большее количество вторсырья. Пока что рано вводить этот проект в полном объеме — в городе нет достаточных мощностей по переработке вторичных отходов.

— Какие меры поддержки действуют уже сейчас? Как жители могут прийти к раздельному сбору мусора?

— Раздельный сбор мусора идет локально — например, на рабочих местах. В жилых домах такой инициативы меньше. В многоквартирных домах людям труднее договориться об отказе от мусоропровода. Но постепенно мы создаем условия, чтобы все желающие имели возможность принять участие в процессе. Так, создаются пункты сбора мусора шаговой доступности. Они указаны на карте на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за утилизацию отходов. Считаю, что мы на правильном пути — даже если ваши соседи не хотят отказываться от мусоропровода, но вы хотите собирать отходы раздельно, такая возможность есть.

СОЗНАНИЕ ГОРОЖАНИНА

— На ваш взгляд, москвичи стали более экономными в экологическим плане? Прослеживаются изменения в общественном сознании?

— Кроме психологической составляющей, роль играет экономический фактор. Тарифы на энергию растут, а когда москвичи начинают экономить воду, электричество и тепло, то платят меньше. Многие уже успешно используют дома энергосберегающие технологии.

ЭКОЛОГИ ДАЮТ УРОК

— Формировать экологическое сознание необходимо с детства. Как экологическое просвещение реализуется сегодня в московских школах?

— Мы тесно сотрудничаем с Департаментом образования. У нас выстроены продуктивные отношения, мы работаем сообща, и это дает позитивные результаты. В городе работают семь экоцентров, на их базе создана система экологического просвещения для разных возрастных категорий, начиная с детсадовского возраста и заканчивая пенсионерами. В 2018 году мы откроем еще два таких центра.

В экоцентрах представлены самые разнообразные активности, каждый может найти себе занятия по душе. Экологическое образование востребовано, на кружки центров есть спрос, все группы практически переполнены. В местах, где поблизости нет природных территорий, мы открываем экологические классы — небольшие помещения на первых этажах жилых домов.

Фактически сейчас в школах пока нет предмета «экология», но мы с Департаментом образования методически отработали ряд уроков, которые проводим для школьников. Уроки посвящены нескольким темам — например, диким животным и раздельному сбору отходов. Это программа, в которой участвуют депутаты, политики, чиновники, медиаперсоны. Например, я попробовал себя в роли педагога пять лет назад, и мне очень понравилось. Может, в будущем и стану педагогом. Почему бы нет?

— Раньше в школах собирали макулатуру. Проводятся ли такие акции сегодня?

— Сегодня бумага перерабатывается как и раньше, но самой макулатуры стало намного меньше в общем объеме — большая часть информации перешла на электронные носители. Однако школьники собирают макулатуру — например, в рамках нашей акции «Бумажный бум». В 2017 году в ней участвовали более 300 учебных заведений, которые собрали свыше двух тонн макулатуры. Это большой объем — можно сказать, что они спасли около двадцати тысяч деревьев.

ДОБРАЯ ВОЛЯ

— Какое участие в экологической политике принимают волонтеры?

— У нас много добровольцев, они активно помогают городу. Изначально волонтерское движение было разрознено. В 2014 году мы провели первую экорезиденцию, пригласили туда волонтеров, чтобы их объединить, и у нас получилось. Сейчас они участвуют в таких акциях, как «Чистая река», уборка различных территорий всегда проходит при массовом участии добровольцев. Довольно часто волонтеры берут шефство над определенным лесопарком и в течение года оказывают необходимую помощь и поддержку.

— В Москве появились новые экотропы. Они популярны среди москвичей?

— Экотропа — это часть образовательного процесса. Дети приходят в экоцентр изучать теорию и тут же могут применить эту теорию на практике. Например, выучив, какие деревья растут в Москве, ребенок может пойти и увидеть их. Кроме того, у нас есть тропы, приспособленные для слабовидящих людей, лиц с ограниченными возможностями. Абсолютно у всех есть возможность получить дополнительное экологические образование. Кроме того, москвичи могут присоединиться к сезонным экскурсиям.

Например, в мае на Шибаевском пруду в парке «Кузьминки-Люблино» можно послушать пение лягушек. После стрессовой городской жизни это успокаивает и звучит действительно красиво. Во многих местах можно понаблюдать за животными, посчитать птиц, сделать кормушки. Акций очень много.

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ

— Уже весна, а вместе с ней приближается старт нового этапа озеленения города. Немало деревьев Москва потеряла во время летнего урагана. Планируются ли компенсационные посадки?

— Все деревья, которые были утрачены во время ураганов в мае и июне, будут восстановлены. Частично мы уже восстановили насаждения осенью, работы продолжатся весной. В среднем за год в городе высаживают 50 тысяч деревьев и около полумиллиона кустарников. Работы идут по нескольким программам: «Моя улица», программа компенсационного озеленения, «Миллион деревьев», которую мэр Москвы Сергей Собянин инициировал в августе 2013 года. За пять лет акции «Миллион деревьев» мы высадили более двух миллионов саженцев и продолжаем работать. В этом году в весенний сезон будут высажены 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников во дворах и учреждениях соцсферы.

— Есть ли у москвичей некая мода на деревья?

— Москвичам мы предоставляем буклет, в нем около 80 наименований деревьев и кустарников, которые участвуют в городском озеленении. Конечно, это не баобабы и не пальмы. Это деревья, которые хорошо приживаются в средней полосе России . Среди кустарников лидер по популярности — сирень, среди деревьев — ясень, вяз, липа, клен, которые борются между собой за первое место. Весной основную часть посадок составляют липы, рябина и клен. Фруктовых и хвойных деревьев для своих дворов москвичи заказывают меньше.

— Есть ли сорта растений, которые селекционеры вывели специально для Москвы?

— Москва — это не только центр России, но и мира, здесь сосредоточены великие умы, в том числе в селекционной области. У нас работают Федеральный ботанический сад, Ботанический сад МГУ , ежегодно ученые выводят новые виды цветов и кустарников, которые мы постепенно внедряем в озеленение. Например, в прошлом году была презентована роза «Москвичка», выведенная специально к Году экологии. Она будет участвовать в цветочном оформлении города. Работа по ее выведению длилась два года.

ДОЖДЯМИ ЕДИНЫМИ

— Можно ли масштабировать на целый город программу сбора дождевой воды, которая недавно заработала в Ботаническом саду?

— На мой взгляд, можно и необходимо — это будет полезно для города. Дождевая вода — самая оптимальная для полива. Согласно правилам содержания зеленых насаждений поливать их водопроводной водой нельзя. В связи с климатическими изменениями количество осадков увеличивается, по прогнозам, к 2025 году их объем вырастет вдвое. Резервуары для поливочной воды снижают нагрузку на систему водоотведения, это двойная польза. Мы попробуем взять пилотные дворы, в которых будем собирать воду для полива, это не сложно.

— Насколько эффективно реализована «зеленая» энергетика в городе?

— Уже семь лет мы активно занимаемся перестройкой энергетического хозяйства города с точки зрения энергосберегающих или «зеленых» технологий. Они позволяют экономить на энергии и природных ресурсах. Это наша главная глобальная цель. В городе уже сэкономлено около 20 миллионов кубометров природного газа — таким количеством можно отопить двухмиллионный город.

— Скоро 24 марта, Москва примет участие в акции «Час Земли». В этот день на час отключится освещение на знаковых городских объектах. От этой акции есть какой-то экологический эффект или это популяризация темы?

— Даже если отключить всю энергию в городе, объем, сэкономленный за час, — это капля в море. Однако популяризация экологического образа жизни и сохранения природных ресурсов — это уже хорошо, и люди с теплом реагируют на акцию, количество участников постоянно растет. Москва будет принимать участие уже в десятый раз. В этом году основная площадка будет в парке «Зарядье».

ДИКИЕ ЗВЕРИ МЕГАПОЛИСА

— Не так давно в Новой Москве были найдены медвежата. Как проходит их реабилитация?

— Сейчас медвежата находятся на торопецкой биостанции «Чистый лес» в Тверской области . Там очень красивые места, настоящая дикая природа. Животные живут в теплом помещении, постепенно прибавляют в весе — уже пополнели вдвое! Их кормят восемь раз в день молочными смесями для щенков. Медвежата открыли глазки. На мой взгляд, этих двух медвежат вполне реально вернуть в дикую природу.

— Часто ли удается выпускать реабилитированных животных на волю?

— В основном к нам попадают птицы: кречеты, ястребы, соколы. Они либо травмированные, либо совсем птенцы, которых мать выбрасывает из гнезда. Полгода уходит на то, чтобы адаптировать птенцов, затем мы выпускаем их в природу. В основном делаем это на территории ТиНАО, на границе с Калужской областью

— Жители города часто оставляют обращения, что кто-то гуляет по двору с леопардом, в интернете огромное количество роликов о том, как люди покупают диких животных в мегаполисе. Можно ли регулировать эту сферу?

— Закон о содержании диких животных практически готов к слушаниям в первом чтении в Мос ковской городской думе, мы надеемся, что в апреле-мае его уже начнут обсуждать. Мы обсудили законопроект с зоозащитниками, специалистами, представителями экспертного сообщества, запустили краудсорсинговый проект совместно с жителями. Причем москвичи в своих суждениях были достаточно категоричны: около 90 процентов высказывались за полный запрет на содержание диких животных в мегаполисе. Но животные все равно будут попадать в городскую среду через коллекционеров и специалистов, и запрещать все нельзя. Но закон прописан так, что для содержания дикого зверя нужно создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания.

Исходя из этого будут описаны условия содержания практически для всех животных, которые интересуют городского жителя. Мы изучили международный опыт и четко понимаем, кого москвичи хотят завести в квартирах. Есть определенный спрос на животных, мы пропишем условия, а дальше это право каждого, кто грамотно соизмеряет свои возможности.

— Какие животные популярны среди москвичей?

— Обезьяны, попугаи, хамелеоны, ящерицы, игуаны, змеи. Люди с достатком заводят диких кошек. Помимо частных заводчиков существуют и бизнес-образования — например, контактные зоопарки. Такая деятельность должна лицензироваться и соответствовать определенным требованиям. Например, в Австралии с коалой в зоопарке можно общаться только полчаса в день. Это гуманно, потому что животное очень нервное и легковозбудимое. Для каждого зверя в контактном зоопарке должны быть прописаны подобные правила.

— Будет ли закон дорабатываться?

— Мы зашли на поле, на котором нет правил игры, и наша задача — установить их. По мере поступления новых вводных, закон о содержании диких животных, разумеется, будет меняться. Москва станет первым мегаполисом во всем мире, в котором такой закон появится.