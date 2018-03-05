Череповец примет дополнительные меры по снижению вредных выбросов

"Нагрузка на экологию Череповца снижается. Если еще в 2014 году уровень загрязнений в Череповце характеризовался как высокий, то последние четыре года он характеризуется как повышенный. Выбросы в атмосферу за пять лет в Череповце снизились на 32%. Поручаю мэру города Череповца, департаменту природных ресурсов актуализировать госпрограмму охраны окружающей среды на 2013-2022 год и подготовить предложения о мероприятиях по снижению выбросов в атмосферу и реку Волгу", — сказал Кувшинников на оперативном совещании правительства области.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал о тяжелой экологической обстановке в ряде городов и о том, что «жители крупных индустриальных центров живут в вечном смоге и неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске Новокузнецке ».

Как отметил в понедельник губернатор, Череповец — это крупнейший промышленный центр не только Вологодской области, но и Северо-Запада России , где сконцентрированы крупнейшие промышленные предприятия, которые определяют экономику не только региона, но и всего Северо-Запада, которые вносят существенный вклад в ВВП страны.