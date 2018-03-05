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В Карелии появится первый завод по переработке отходов рыбного производства в рыбий жир
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В Карелии появится первый завод по переработке отходов рыбного производства в рыбий жир 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. Предприниматель и форелевод из Карелии Николай Федоренко вложил 50 млн рублей в первый в республике завод по переработке рыбных отходов в рыбий жир и муку. Производство запустят в июне, сообщил предприниматель ТАСС в понедельник.
"В июне я запущу современный завод, где будет выпускаться медицинский, ветеринарный и технический рыбий жир, а также рыбная мука. На производство затрачено около 50 млн рублей собственных средств", — сказал Федоренко.
По его словам, жир можно будет использовать, в частности, для производства витаминов и комбикорма.
Мощность завода — 1 тонна рыбных отходов в час, площадь предприятия — 550 кв. м Оборудование для него закупили в Германии и уже доставили в Карелию, говорит бизнесмен.
"Это будет первое предприятие по переработке рыбных отходов и производству рыбьего жира и муки в Карелии", — сообщили ТАСС в министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии.
По данным некоммерческого партнерства «Общество форелеводов Карелии», форелеводческие хозяйства республики дают в год порядка 2 тыс. тонн рыбных технических отходов, которые можно в дальнейшем перерабатывать.
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