В Карелии появится первый завод по переработке отходов рыбного производства в рыбий жир

ПЕТРОЗАВОДСК , 5 марта. / ТАСС /. Предприниматель и форелевод из Карелии Николай Федоренко вложил 50 млн рублей в первый в республике завод по переработке рыбных отходов в рыбий жир и муку. Производство запустят в июне, сообщил предприниматель ТАСС в понедельник.

"В июне я запущу современный завод, где будет выпускаться медицинский, ветеринарный и технический рыбий жир, а также рыбная мука. На производство затрачено около 50 млн рублей собственных средств", — сказал Федоренко.

По его словам, жир можно будет использовать, в частности, для производства витаминов и комбикорма.

Мощность завода — 1 тонна рыбных отходов в час, площадь предприятия — 550 кв. м Оборудование для него закупили в Германии и уже доставили в Карелию, говорит бизнесмен.

"Это будет первое предприятие по переработке рыбных отходов и производству рыбьего жира и муки в Карелии", — сообщили ТАСС в министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии.

По данным некоммерческого партнерства «Общество форелеводов Карелии», форелеводческие хозяйства республики дают в год порядка 2 тыс. тонн рыбных технических отходов, которые можно в дальнейшем перерабатывать.