Жителя Чехова заставили прекратить незаконный бизнес после проверки Минэкологии

В Минэкологии Подмосковья рассмотрели материалы проверки деятельности предпринимателя, эксплуатирующего кафе и автосервис в деревне Пешково подмосковного городского округа Чехов , говорится в сообщении пресс— службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проверка земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, показала, что часть его находится в субаренде у гражданина, который самовольно возвел там здания кафе и автосервиса, не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя или юридического лица.

«В результате деятельности обоих объектов возникают коммунальные и производственные отходы (отработанные масла, аккумуляторы). При этом у гражданина нет никаких разрешительных документов на обращение с отходами и документации, регулирующей выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — отметил министр экологии региона Александр Коган

По его словам, инспекторы эконадзора выдали нарушителю предписание немедленно прекратить производственную деятельность до оформления необходимых документов. Исполнение предписания находится на контроле ведомства.