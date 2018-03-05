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Жителя Чехова заставили прекратить незаконный бизнес после проверки Минэкологии
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Жителя Чехова заставили прекратить незаконный бизнес после проверки Минэкологии 

РИАМО 5 марта 2018
В Минэкологии Подмосковья рассмотрели материалы проверки деятельности предпринимателя, эксплуатирующего кафе и автосервис в деревне Пешково подмосковного городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс— службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Проверка земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, показала, что часть его находится в субаренде у гражданина, который самовольно возвел там здания кафе и автосервиса, не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя или юридического лица.
«В результате деятельности обоих объектов возникают коммунальные и производственные отходы (отработанные масла, аккумуляторы). При этом у гражданина нет никаких разрешительных документов на обращение с отходами и документации, регулирующей выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — отметил министр экологии региона Александр Коган.
По его словам, инспекторы эконадзора выдали нарушителю предписание немедленно прекратить производственную деятельность до оформления необходимых документов. Исполнение предписания находится на контроле ведомства.
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