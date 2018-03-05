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Сайт «Мосэкомониторинга» откроют в ближайшие пару дней
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Сайт «Мосэкомониторинга» откроют в ближайшие пару дней 

РИАМО 5 марта 2018
Сайт «Мосэкономиторинга» планируют снова запустить в ближайшие дни, портал был закрыт на модернизацию с сентября 2017 года, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
Перед зданием столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник установили огромный освежитель воздуха, на котором написано «Это вам вместо сайта mosecom.ru».
«На встречах с гражданами звучали пожелания сделать сайт более дружелюбным, чтобы каждый человек мог бы эту информацию понимать. У нас были случаи, когда журналисты заходили на сайт, делали неправильные выводы, печатали информацию, и она вводила в заблуждение жителей районов. Буквально завтра-послезавтра мы собираемся этот сайт открыть», — сказал Кульбачевский в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Он уточнил, что это не связано с акциями, которые провели у департамента в понедельник.
Кульбачевский напомнил, что сайт «Мосэкомониторинга» существовал с 2006 года и не был приспособлен для широкого пользования, а «был сделан специально для профессионалов, для специальных людей, которые в Роспотребнадзоре работают, в МЧС, в Росгидромете, которые могли бы специальные данные в режиме реального времени получать».
Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли «Гринпис», Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы «Эхо» и политические партии.
Сроки открытия сайта не раз переносили, а в пресс-службе департамента сообщали, что портал должен был заработать к концу февраля.
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