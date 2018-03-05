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Лося спасли в Керженском заповеднике Нижегородской области
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Лося спасли в Керженском заповеднике Нижегородской области 

Newsroom24 5 марта 2018
Фото: Newsroom24
Лося спасли во время зимнего маршрутного учета зверей, который проходил 7-11 февраля в Керженском заповеднике Нижегородской области в соответствии с программой Летописи природы. Об этом 5 марта NewsRoom24 сообщил научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник „Керженский“.
Как стало известно, учет животных проходил в период гона волков, численность обнаруженной на территории заповедника стаи составила 10 животных. „Во время учета два госинспектора заповедника встретили убегающего волка, удалось обследовать следы охоты группы из 5–6 волков на молодого лося. После атаки волчьей стаи живой лось лежал на снегу и не реагировал на приближение людей. На следующий день волки, напуганные присутствием людей, не вернулись к своей потенциальной жертве, лось покинул место нападения хищников“, — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в целом, в 2018 году в заповеднике численность лосей сохраняется на высоком уровне — не менее 230 особей с плотностью населения не менее 4,9 особей/1000 га, однако эти цифры меньше показателей за 2017 год. Эксперты связывают это с участившимися нападениями волчьих стай.
Напомним, 8-дневный процесс поедания медведем лося был зафиксирован в Керженском заповеднике Нижегородской области в 2017 года.
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