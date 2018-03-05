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Жителей Северодвинска агитируют собирать алюминий на переработку
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Жителей Северодвинска агитируют собирать алюминий на переработку 

АиФ Архангельск 5 марта 2018
Фото: АиФ Архангельск
5 марта в Северодвинске началась акция «Сортировка по-северодвински» — жителям предлагают собирать жестяные банки, алюминиевый лом и фольгу, а также отходы этого металла.
Делается это для того, чтобы отправить металлический мусор на вторичную переработку. Из 670 банок можно изготовить велосипед, а 1 кг алюминиевых отходов сможет сберечь 8 килограмм бокситов. «Вес собранного металла следует сообщить нашим специалистам по телефону: 58-40-06. В конце года мы выберем самые активные коллективы и наградим их», — говорит начальник отдела экологии и природопользования Северодвинска Лилия ЭЛИМЕЛАХ.
Акция по сбору будет длиться до конца года.
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