Жителей Северодвинска агитируют собирать алюминий на переработку

5 марта в Северодвинске началась акция «Сортировка по-северодвински» — жителям предлагают собирать жестяные банки, алюминиевый лом и фольгу, а также отходы этого металла.

Делается это для того, чтобы отправить металлический мусор на вторичную переработку. Из 670 банок можно изготовить велосипед, а 1 кг алюминиевых отходов сможет сберечь 8 килограмм бокситов. «Вес собранного металла следует сообщить нашим специалистам по телефону: 58-40-06. В конце года мы выберем самые активные коллективы и наградим их», — говорит начальник отдела экологии и природопользования Северодвинска Лилия ЭЛИМЕЛАХ.

Акция по сбору будет длиться до конца года.