ЮЗАО на втором месте по сдаче елок

Акция по утилизации новогодних ёлок проводилась с 9 января по 1 марта Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В ходе акции жители сдали 7006 елочек, что в 13 раз больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте департамента.

Наибольшее количество принесли в дирекцию природной территории «Кузьминки-Люблино». Второе место — ЛЗ «Теплый стан». Тройку лидеров замыкает ПИП «Покровское-Стрешнево».

Все собранные ели отправлены на переработку. Переработанные в щепу деревья используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.

Фотография: newokruga.ru