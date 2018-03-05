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ЮЗАО на втором месте по сдаче елок
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ЮЗАО на втором месте по сдаче елок 

Наш Теплый стан 5 марта 2018
Фото: Наш Теплый стан
Акция по утилизации новогодних ёлок проводилась с 9 января по 1 марта Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В ходе акции жители сдали 7006 елочек, что в 13 раз больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте департамента.
Наибольшее количество принесли в дирекцию природной территории «Кузьминки-Люблино». Второе место — ЛЗ «Теплый стан». Тройку лидеров замыкает ПИП «Покровское-Стрешнево».
Все собранные ели отправлены на переработку. Переработанные в щепу деревья используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.
Фотография: newokruga.ru
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