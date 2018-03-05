Завод по переработке пластика открылся в Плюссе 

Комбинат по переработке пластика полного цикла открылся 5 марта в поселке Плюсса.
Основная задача предприятия состоит в увеличении глубины переработки использованного пластика для сокращения загрязнения окружающей среды отходами и экономии природных ресурсов, заметили в пресс-службе администрации региона. Для этого на производстве внедрены современные малоотходные и безотходные технологии. Они позволяют в разы снизить объемы захороняемых на полигонах отходов, повышают уровень использования отходов, а также сырьевого и энергетического потенциала вторичных материальных ресурсов. При этом переработка отходов экологически безопасна.
Полный цикл представляет собой сбор пластика, его сортировку и мойку. Затем пластиковые отходы проходят грануляцию и экструзию. В дальнейшем сырье используется для изготовления пластиковых изделий.
Производственные мощности комбината позволят перерабатывать пластиковые отходы со всей территории Псковской области. С открытием первой очереди производства будет перерабатываться более 2,5 тыс. тонн в год отходов использованного пластика и производиться более 100 видов товарной продукции различного назначения: пленка, рукава для фасовки, пакеты и другое. В дальнейшем руководство предприятия планирует расширение производства. На комбинате создано 30 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил порядка 60 млн рублей.