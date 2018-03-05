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Ли Кэцян: за прошедшие пять лет достигнуты очевидные успехи в построении экологической цивилизации
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Ли Кэцян: за прошедшие пять лет достигнуты очевидные успехи в построении экологической цивилизации 

ИА Синьхуа 5 марта 2018
Пекин, 5 марта /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня, выступая с докладом о работе правительства на ежегодной сессии ВСНП, констатировал, что страна за прошедшие пять лет добилась очевидных успехов в построении экологической цивилизации.
В этот период усилия были сосредоточены на последовательной поддержке гармоничного развития человека и природы с упором на борьбу с загрязнением окружающей среды, достигнуты очевидные успехи в построении экологической цивилизации, заявил глава правительства.
По его словам, представление о том, что «зеленые горы и чистые воды — бесценное сокровище», придавало работе по усилению защиты окружающей среды невиданную ранее решимость и интенсивность.
Были приложены значительные усилия в борьбе с атмосферным загрязнением; в районах, требующих к себе особого внимания, средняя концентрация взвешенных частиц PM2,5 снизилась более чем на 30%. Неуклонно проводилось упорядочение традиционного потребления необработанного угля, в ведущих отраслях стимулировалась экономия энергоресурсов и уменьшение вредных выбросов. На 71% угольных энергоблоков осуществлена минимизация вредных выбросов в атмосферу. Вследствие оптимизации энергетической структуры доля потребления каменного угля уменьшилась на 8,1 процентного пункта, а доля потребления экологически чистой энергии увеличилась на 6,3 процентного пункта. Повысилось качество используемого горючего, выведено из эксплуатации более 20 млн единиц автомашин с желтыми наклейками и старых автомобилей.
Усилены меры по профилактике и устранению загрязнения водной среды в наиболее важных водных бассейнах и морских акваториях, обеспечен нулевой рост объемов применения химических удобрений и ядохимикатов. Продолжалось развитие важнейших проектов по защите и восстановлению экологии, расширены масштабы восстановления лесного покрова, воссоздания степных и водно-болотных пространств на распаханных ранее земельных участках, ужесточена комплексная борьба с опустыниванием, в том числе каменистым опустыниванием, эрозией почвы. Центральные рабочие группы развернули проверку в области экологии, со всей строгостью выявляя правонарушения и наказывая виновных.
Приложив активные усилия для подписания и вступления в силу «Парижского соглашения», Китай выявил свою важную роль в реагировании на глобальные климатические изменения, отметил Ли Кэцян. -0-
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