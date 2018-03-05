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Больше всего новогодних деревьев сдали в ЮВАО
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Больше всего новогодних деревьев сдали в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 5 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Лидером акции по утилизации новогодних деревьев «Елочный круговорот 2018», которая в этом году проводилась с 09 января по 01 марта, стал Юго-Восточный округ.
В пункт приема отживших свое елок, сосен и пихт, расположенный в дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино», принесли около 2 600 деревьев. Итоги были подведены по окончании проведения акции. Всего за этот период в пункты приема на особо охраняемых природных территориях столицы было принесено более 7 000 елок (в прошлом году было собрано 565 новогодних деревьев).
Все собранные ели были отправлены на переработку. Также на природной территории «Кузьминки-Люблино» работала небольшая дробилка. Переработанные в щепу ели используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.
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