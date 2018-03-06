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Программу экологического развития Челябинска внесут в правительство РФ
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Программу экологического развития Челябинска внесут в правительство РФ 

ТАСС 6 марта 2018
ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Программу, которая позволит за три-четыре года улучшить экологическую ситуацию в Челябинске, разработают и внесут в правительство России. Об этом сообщил во вторник журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской во время рабочей поездки в Челябинск.
Он посетил ряд предприятий, формирующих основной объем выбросов в атмосферу, и провел совещание, посвященное экологической ситуации в Челябинске и Челябинской области.
"Мы обсудили подробно тему экологического развития Челябинска, совершенствования оборота отходов, вопросы зеленой зоны, атмосферы в Челябинске. Выходом из этого совещания будет программа на уровне правительства России.
Нужно достаточно активно двигаться к тому, чтобы в городе была качественная атмосфера и люди могли бы на это не обращать внимания. В Челябинске за два года будет сложно реализовать все мероприятия, но где-то три-четыре года — это вполне возможные сроки, за которые основная часть работ может быть сделана", — сказал министр.
По словам Донского, в программе экологического развития Челябинска будет задействовано не только Министерство природных ресурсов и экологии РФ, но и другие ведомства, в том числе Минпромторг и Минэнерго. «В своей части каждое ведомство будет решать вопросы, для того чтобы уже через несколько лет Челябинск вышел из того неблагоприятного состояния, которое мы сегодня обсуждаем», — отметил министр.
Челябинская область — крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. В период неблагоприятных метеорологических условий выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ — фенола, диоксида азота, формальдегида.
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