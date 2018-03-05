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В Подмосковье утвержден протокол изменений в схеме обращения с отходами
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В Подмосковье утвержден протокол изменений в схеме обращения с отходами 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Процедура стала обязательной после внесения изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», которые вступили в силу 31 декабря 2017 года. Совет палаты принял порядок общественного обсуждения, согласно которому все предложения участники направляли через официальный сайт Общественной палаты.
Председатель ОП МО, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов отметил, что в течение 20 дней поступило 3010 обращений, что говорит об активном участии жителей в общественном обсуждении. В ходе заседания все предложения и рекомендации были переданы в региональное министерство экологии и природопользования.
"Меня радует одно: действительно идет перелом в общественном сознании, есть понимание того, что проблемы экологии — это не только проблемы властей, это проблема всех нас", — отметил Анатолий Торкунов.
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