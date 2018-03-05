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«Мы знаем, как надо»: заводам Челябинска дадут льготы только при реальном снижении выбросов
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«Мы знаем, как надо»: заводам Челябинска дадут льготы только при реальном снижении выбросов 

74.ru 5 марта 2018
Фото: 74.ru
Заводы Челябинской области получат налоговые льготы, только если смогут документально доказать снижение влияния на окружающую среду. Об этом заявил министр экономического развития региона Сергей Смольников на заседании Союза промышленников и предпринимателей, где обсудили основные тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
Смольников напомнил, что льготы по налогу на движимое имущество могут получить организации, снижающие воздействие на окружающую среду. Учитывается внедрение новых технологий, строительство очистных сооружений, газоулавливающих установок, устройство различного рода лабораторий, которые оценивают объём выбросов. Изменения в областной закон приняли в декабре прошлого года.
— Но в данном случае у нас принципиальная позиция — мы считаем, что вычет имеет место только в том случае, когда эффект по факту достигнут, — заявил Сергей Смольников. — Когда мероприятия завершены, положительный экологический эффект зафиксирован, и это всё документально подтверждается, предприятие приносит документы в Министерство экономического развития, и мы делаем соответствующее заключение, с которым предприятие идет в налоговую инспекцию и получает возможность уплаченные налоги на движимое имущество из бюджета вернуть.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призывает руководителей заводов активнее сотрудничать с региональным руководством.
— Президент России Владимир Владимирович Путин ясно дал понять, что экологические требования к предприятиям ужесточены, и откладывать внедрение инноваций, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду, недопустимо, — заметил Борис Дубровский. — Нам необходимо дать чёткий посыл нашим гражданам: мы знаем, как это сделаем.
Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов уверен, что налоговые льготы мотивируют промышленников на переход к «зелёной экономике».
— Южный Урал является одним из немногих регионов страны, где региональная власть смогла подвести крупнейшие предприятия, осуществляющие негативное воздействие на окружающую среду, к заключению соглашений, в соответствии с которыми промышленники должны будут вложить миллиарды рублей в очистные сооружения, экологизацию производств, модернизацию технологий и снижение негативной нагрузки на экологию, — заявил Владимир Бурматов. — На мой взгляд, эти действия находятся в логике послания президента РФ, в котором Владимир Путин заявил о необходимости сокращения объёмов вредных выбросов в окружающую среду.
Владимир Путин выступил с президентским посланием Федеральному Собранию 1 марта. В нём он затронул актуальные проблемы Челябинска и пообещал перевести все вредные промпроизводства на современные экологичные технологии.
Комментируя послание Путина, губернатор Борис Дубровский заявил: власти Челябинской области рассчитывают на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральный центр учтёт наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране.
Челябинские промышленники должны установить современные очистные на своих предприятиях до 2019 года.
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