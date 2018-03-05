Минэкологии Подмосковья сведет данные о малых реках региона в атлас для экологов

МОСКВА , 5 марта. / ТАСС /. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено создать атлас малых рек Подмосковья для экологов по итогам мониторинга водных объектов, который проведут в 2018 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"По итогам обследования будет создан «Атлас малых рек Московской области по результатам мониторинга 2018 года», которым будут пользоваться экологи для удобства и наглядности", — цитируется в сообщении министр экологии Подмосковья Александр Коган

По его словам, в атлас войдет перечень всех рек, протекающих по территории региона, с разбивкой по бассейнам: Волга, Дубна, Сестра, Ока, Протва, Клязьма, Нара, Осетр, Москва, Руза Истра , Пахра. Предполагается, что ресурс будет доступен только специалистам, уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии. Сроки подготовки атласа в ведомстве затруднились назвать.

По данным Минэкологии Подмосковья, мониторингом рек займется ООО «Эко-Система Ин», выигравшая тендер. Компания подавала заявку на конкурс в феврале 2018 года общей суммой в 6,3 млн рублей, согласно данным единого портала госзакупок.

В рамках мониторинга, по словам Когана, предстоит обследовать бассейны, долины, русла, дно, берега и водоохранные зоны 50 рек общей протяженностью более 900 км в Подмосковье. «По результатам исследования будут разработаны рекомендации по защите водоемов от негативного антропогенного воздействия», — добавили в пресс-службе Минэкологии области.

По данным министерства, всего на территории региона насчитывается около 4 тыс. малых рек, часть их деградирует, в том числе за счет антропогенного воздействия. «Минэкологии постоянно расследует факты сброса в реки сточных вод, незаконного строительства объектов в береговых зонах и других нарушений природоохранного законодательства», — заявили в пресс-службе. Причем, водоохранные зоны большинства малых рек Подмосковья не определены и не поставлены на кадастровый учет, это усложняет надзор. -