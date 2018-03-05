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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 09:00 05.03.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 09:00 05.03.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 5 марта 2018
По состоянию на 09:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Вблизи автотрасс по данным на 09:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — менее 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — менее 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — до 0,5 ПДКм.р., сероводород — до 0,7 ПДКм.р, диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — менее 0,1 ПДКм.р.
06.03.2018 ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 17:00 15.03.2018 года «Окно в город» покажет масленичные гулянья Найденную в Зеленограде рысь назвали Мартином
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