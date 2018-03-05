Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 09:00 05.03.2018 года

По состоянию на 09:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Вблизи автотрасс по данным на 09:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — менее 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — менее 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — до 0,1 ПДКм.р., приземный озон — до 0,5 ПДКм.р., сероводород — до 0,7 ПДКм.р, диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — менее 0,1 ПДКм.р.

06.03.2018 ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.