Красноярские предприятия начали экологическую модернизацию 

Строительство новой дымовой трубы является одним из ключевых мероприятий экологической модернизации предприятия. Всего планируется демонтировать три трубы, каждая высотой от 105 до 120 метров. Однако жители города не почувствуют изменений в подаче тепла и горячего водоснабжения в свои дома — действующую нагрузку перераспределят на резервное оборудование Красноярской ТЭЦ-1.
Теплоэлектроцентраль во время своего визита в регион посетил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской вместе с врио губернатора края Александром Уссом.
— С 2019 года все 300 предприятий, которые дают 80 процентов загрязнений по стране, должны начать программы модернизации. Красноярская ТЭЦ-1 входит в число этих предприятий. Сегодняшнее событие привязано к этой модернизации, ее начали раньше обозначенного срока, и это правильно. Необходимо в течение двух лет по максимуму провести все мероприятия, — заявил Сергей Донской.
Также в планах Сибирской генерирующей компании — замена существующих на станции систем газоочистки электрофильтрами с эффективностью очистки исходящих газов свыше 99 процентов. Весь комплекс мероприятий по модернизации природоохранного оборудования Красноярской ТЭЦ-1 позволит сократить общий объем выбросов станции на 4,6 тонны в год и уменьшить объем выбрасываемой предприятием пыли на 80 процентов.
Глава региона отметил, что вопрос необходимости модернизации предприятия тщательно обсуждался с руководством компании еще осенью, были достигнуты необходимые договоренности, сейчас экологическая модернизация ТЭЦ-1 перешла в практическую плоскость.
— Я благодарю Сергея Ефимовича Донского, его коллег за то, что они оперативно прибыли сюда, чтобы разработать проект важнейшего экологического соглашения. Оно предусматривает не только модернизацию наших ТЭЦ, но и комплекс иных мероприятий — снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию дорожной сети и еще многое, что нам необходимо сделать как с помощью федеральных органов власти, так и опираясь на собственные силы. Я уверен, что подключение сюда должностных лиц такого уровня позволит нам гораздо быстрее продвигаться в достижении тех целей, которые поставил президент. Сергей Ефимович обозначил здесь двухлетний срок. Я считаю, что эти два года позволят нам достичь заметных, действительно радикальных результатов в плане оздоровления экологической обстановки. По-другому быть не должно, — подчеркнул Александр Усс.