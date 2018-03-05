Расчистить небо

«Черное небо» — термин хорошо знакомый жителям Красноярска , где остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха. Хотя специалисты обычно пользуются более мягким определением — «неблагоприятные погодные условия», актуальность проблемы не снижается. Так, в последний день февраля региональная метеослужба в очередной раз объявила в городе режим «черного неба», или «НМУ первой степени опасности».

В рамках визита в Красноярск 2 марта министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел с врио губернатора края Александром Уссом совещание по разработке плана улучшения экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ.

Сергей Донской напомнил, что необходимость экологической модернизации промышленных предприятий с 2019 года прозвучала в послании президента. На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании, которую в рамках визита также посетил министр, фактически начали выполнять данную программу заранее. В этот день в присутствии руководителей Минприроды и края там дали старт экологической модернизации станции, начав демонтаж дымовой трубы. Планируется, что взамен трех старых и невысоких труб ТЭЦ в ближайшие два года будет построена новая труба высотой 270 метров. После этого на освободившемся месте установят современные электрофильтры.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс отметил, что удовлетворен тем, что все идет в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, и привел данные докладов специалистов об ожидаемом эффекте модернизации: «Общий объем — 25 процентов сокращение выбросов всех вредных веществ применительно к данной станции. Что касается сроков, то они, конечно, могут сдвигаться, поскольку это уникальные работы, которые не выполнялись у нас в стране несколько десятков лет, и в этом смысле реконструкция данной ТЭЦ является революционным событием».

Сергей Донской выразил уверенность, что модернизация Красноярской ТЭЦ-1 должна повлиять на экологическую ситуацию в городе. «Речь идет о том, что коллеги решили реконструировать те трубы, которые были возведены ещё в 52-55 году, для того чтобы установить здесь электрофильтры и перейти на так называемые наилучшие доступные экологически чистые технологии» — пояснил министр.

Как отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс, разрабатываемые меры по улучшению экологической ситуации в крае предусматривают не только модернизацию теплоисточников, «но и целый комплекс иных мероприятий, начиная от сноса ветхого и аварийного жилья, во всяком случае, значительной его части, включая реконструкцию дорожной сети и многие другие дела, которые нам необходимо сделать — как с помощью федеральных органов власти, так и опираясь на собственные силы».

Незамерзающий из-за Красноярской ГЭС Енисей формирует над городом облако водяного пара, через которое загрязняющие вещества от автотранспорта и из низких дымовых труб (бытовое отопление, котельные, промышленные предприятия и мелкий бизнес) пробиться не могут и концентрируются вблизи поверхности земли. Оксиды азота и другие загрязняющие вещества, выбрасываемые на небольшой высоте, формируют видимый смог над городом. Дополнительно этому способствует рост высотной застройки жилых кварталов Красноярска, что уменьшает возможности для рассеивания вредных веществ. Согласно проведенным в регионе исследованиям, наиболее опасные для человека вещества (бенз (а) пирен, гидрохлориды, оксиды металлов) и вещества с наибольшим превышением норм ПДК выбрасываются в основном промышленными предприятиями и транспортом. Еще одним загрязнителем называют энергопредприятия. При этом отмечается, энергетика дает выбросы с наименьшим классом опасности. Выбросы высоких дымовых труб ТЭЦ, имеющие более высокую температуру, попадают выше этого облака и рассеиваются над ним. При нормальной ветровой обстановке основные вредные вещества уносятся на расстояние 40-70 километров.

«Я посмотрел, разумеется, не то что посмотрел, знаю ситуацию в целом. Главный эмитент — это все-таки растущий парк транспорта. Это 36 процентов от всех выбросов — за счет автомобильного транспорта, затем 29 процентов — алюминиевый комбинат, следующая по объему выбросов — это ТЭЦ, и то, что не учитывается, — это домохозяйства, которые отапливаются углем. Наверняка это тоже, особенно зимой, то, что создает и черное небо, и черный снег. Поэтому здесь нужно действовать сразу по нескольким направлениям», — подчеркнул во время своего февральского визита в Красноярск президент.

По итогам совещания в городе он дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с властью края и заинтересованными предприятиям разработать комплексный план по улучшению экологической обстановки в Красноярске до 15 июня 2018 года.

План будет включать целый ряд мер по снижению выбросов в атмосферу вредных веществ, в частности перевод на газомоторное топливо городского автопарка, а также перевод потребителей частного сектора и мелких котельных, имеющих низкие трубы и недостаточное очистное оборудование на крупные ТЭЦ.

В прошлом году владелец трех городских ТЭЦ — Сибирская генерирующая компания (СГК) — заявила о старте экологической модернизации на старейшей ТЭЦ города. В рамках Красноярского экономического форума в 2017 году генеральный директор СГК Михаил Кузнецов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Была разработана и утверждена схема теплоснабжения Красноярска, направленная на сокращение выбросов, повышение надежности обеспечения потребителей теплоэнергией и снижение стоимости теплоэнергии.

Компания взяла на себя обязательства содействовать улучшению экологической обстановки в Красноярске, в частности речь шла о переключении нагрузки на ТЭЦ ряда низкоэффективных котельных города и частного сектора, а также модернизации ТЭЦ-1. «Почему эти работы так важны для нас, мы предлагаем городу программу замещения грязных и неэффективных малых котельных, удельные выбросы, существенно, зачастую на порядок величины превышают выбросы станций. И для того чтобы такую амбициозную программу предлагать, мы сами, конечно, должны соответствовать наилучшим стандартам, поэтому для нас очень важно как можно быстрее начать и завершить эту работу», — заявил в рамках визита в Красноярск министра природных ресурсов и экологии генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

ТЭЦ-1 — первая угольная станция в Красноярске, введенная в эксплуатацию еще в годы Великой Отечественной войны. Изначально ее основными потребителями были промышленные объекты. Со временем оборудование станции морально устарело, и в нынешнем году на теплоэлектроцентрали началась масштабная экологическая модернизация. Она будет состоять из двух этапов. Первый — строительство новой трубы высотой 270 метров, которая заменит три действующие трубы ТЭЦ (две по 105 и одну 120 метров).

Благодаря новой высотной трубе выбросы будут попадать в верхние слои атмосферы, где всегда есть ветер и уровень рассеивания очень высок. «Строительство новой дымовой трубы является одним из ключевых мероприятий экологической модернизации ТЭЦ-1, — отмечает директор станции Сергей Бородулин. — Более высокая труба позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов, так оно будет происходить выше пароводяного облака над Красноярском, на высоте, где всегда присутствует ветер».

Второй этап модернизации будет включать в себя установку на один из котлов станции пилотного электрофильтра с эффективностью очистки не менее 99 процентов.

В дальнейшем такое оборудование планируют установить и на других котлах. Ожидается, что по итогам этих экологических мероприятий общий уровень выбросов станции сократится на 25 процентов. «Мне приходится слышать мнение, что первая Красноярская ТЭЦ — это станция старая, а поэтому экологически нечистая, но на самом деле это не совсем так: „Что касается выбросов золы — это достаточно просто технически решаемая задача. Будучи оснащенной современными очистными сооружениями и по выбросам золы, я вас уверяю, станция ТЭЦ-1 будет одной из передовых в отрасли“, — заявлял ранее Михаил Кузнецов.

2 марта стартовал демонтаж первой трубы Красноярской ТЭЦ-1, простоявшей на станции почти 66 лет. Демонтаж 105-метровой трубы будут круглосуточно вести 25 специалистов.

По словам генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова, работы не повлияют на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Нагрузка будет перераспределена на другое оборудование.