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В России отметили Всемирный день дикой природы ООН
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В России отметили Всемирный день дикой природы ООН 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия активно участвует в восстановлении и сохранении популяций хищных кошек, к примеру, с 2007 года на Кавказе запущена программа реинтродукции переднеазиатского леопарда.
15 декабря 2016 года состоялся первый в истории выпуск этих хищников в дикую природу.
В 2017 году была утверждена программа восстановления дальневосточного леопарда.
Также в прошлом году был проведен сплошной учет снежного барса на территории трех регионов России — в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, по итогам которого было найдено 47‒50 особей.
В 2014‒2015 годах специалисты подсчитали количество амурских тигров. На данный момент их численность составляет 540‒560 особей. Рост популяции хищников связан с изменениями в законодательстве, принятыми для защиты животных.
Для защиты мест обитания диких кошек были созданы семь особо охраняемых природных территорий, в том числе национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин» и региональный заказник «Среднеуссурийский».
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