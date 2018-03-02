Из-под крана или из бутылки: можно ли пить московскую воду?

Откуда вода Москва — один из самых больших и густонаселенных мегаполисов мира. Здесь проживает каждый десятый россиянин, а площадь города составляет 2,5 тысячи квадратных километров. Чтобы обеспечить 12 миллионов человек водой, в столице проложены более 12 тысяч километров водопроводных сетей. Откуда вода приходит в дома москвичей, как ее очищают, что говорят эксперты и какую воду рекомендуют пить — водопроводную или бутилированную — в материале РИА Новости.

Вода в Москву приходит из Московской, Смоленской и Тверской областей. Именно протекающие по этим регионам реки формируют три взаимосвязанные гидротехнические системы, которые обеспечивают водоснабжение столицы, необходимую глубину судоходных участков, выработку электроэнергии и решают многие другие задачи.

Ресурс водохранилищ столь велик, что мегаполис не останется без водопроводной воды даже в самый засушливый год.

Как воду чистят "На сегодняшний день суммарная водоотдача этих систем в 2,5-3 раза превышает потребности города в питьевой воде, поэтому острого дефицита водных ресурсов в ближайшее время не предвидится", — объяснили в "Мосводоканале"

Чтобы вода стала пригодной для питья, ее пропускают через несколько этапов очистки. В Москве действуют четыре станции водоподготовки.

"На станциях применяется классическая двухступенчатая схема доведения воды до питьевого качества. Сначала ее очищают коагулированием, осветляют в отстойниках, пропускают через песчаные фильтры, затем обеззараживают хлорсодержащими реагентами. При необходимости обрабатывают озоном и активированным углем", — рассказали в "Мосводоканале".

Главное обеззараживающее средство — гипохлорит натрия с добавлением аммиакосодержащего реагента. Это распространенный способ, применяемый в городах с протяженной распределительной сетью. К примеру, именно его используют в Париже, Лондоне, Токио и других мегаполисах, поскольку хлорсодержащие реагенты в сочетании с аммиаком долго сохраняют бактерицидные свойства. Озон же быстро растворяется в воде, и использовать его можно лишь в небольших городах или на промежуточных этапах, как и происходит в Москве. Чем гипохлорит отличается от хлора

С жидкого хлора на гипохлорит натрия "Мосводоканал" перешел в 2012 году. Этот реагент представляет собой водный раствор, более безопасный при транспортировке, хранении и применении.

Действуют хлор и гипохлорит натрия одинаково: они образуют одно и то же соединение, запускающее процесс инактивации микробов. Приемка, хранение и дозирование реагента в Москве полностью автоматизированы.

"Автоматизированная система управления обеспечивает постоянный контроль процесса и управление технологическими режимами поддержания заданных параметров, в том числе остатков хлора в воде", — подчеркнули в "Мосводоканале". Безопасна ли вода из-под крана

После такой очистки, утверждают в "Мосводоканале", безопасность водопроводной воды в Москве не может вызывать никаких сомнений.

"Положительное влияние системы централизованного водоснабжения на состояние здоровья населения доказано многолетней практикой — за длительный период в Москве не зафиксировано заболеваний, вызванных водопроводной водой", — подчеркнули на предприятии.

Московская вода по всем показателям соответствует требованиям государственных нормативов, и нет никаких ограничений при ее использовании.

"Она безопасна, безвредна и полностью пригодна для питья. Дополнительная очистка ей не требуется", — уверены в "Мосводоканале". При этом состав воды в разных районах Москвы немного отличается, но в пределах установленной нормы. Это обусловлено тем, что она подается из разных источников. Проверить качество и состав воды в режиме реального времени можно на сайте предприятия.

Контроль качества воды в системе централизованного водоснабжения Москвы осуществляется круглосуточно по всему пути движения воды — от верховий источников до кранов потребителей. Это и автоматический контроль с помощью специальных датчиков-анализаторов, и плановый анализ отобранных проб в аккредитованных лабораториях Центра контроля качества воды АО "Мосводоканал", а также в специализированных аналитических центрах других организаций.

Что говорят эксперты "Пробы для анализа отбираются в более чем 250 точках на территории города, — добавили в "Мосводоканале". — В плановом порядке производится определение 186 физико-химических и биологических показателей". Государственный контроль за качеством воды осуществляет управление Роспотребнадзора по Москве.

Чистоту воды в московских трубах подтверждают независимые специалисты. Как сообщил РИА Новости руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов, эксперты организации неоднократно проверяли качество воды во время испытаний бытовых фильтров, и все пробы соответствовали требованиям качества.

По его словам, регулярно публикуемые данные мониторинга показывают, что вода в московских трубах имеет "идеальные микробиологические, удовлетворительные органолептические (внешний вид, запах, вкус и т. д. — Прим. ред.) и неплохие физико-химические показатели, свидетельствующие о высоком уровне водоподготовки на водопроводных станциях".

Эксперт отметил, что небольшой запах и привкус железа вода порой приобретает на "концевых" (то есть наиболее удаленных от источника) участках водопроводной сети.

"Пожалуй, единственный существенный недостаток водопроводной воды — возникающие в результате хлорирования (а от него пока невозможно отказаться) летучие галогенорганические соединения, содержание которых тем не менее не превышает допустимых нормативов", — подчеркнул Мосов. Он отметил, что эту проблему без труда решают бытовые фильтры, отстаивание и кипячение. Есть ли польза

На вопрос, может ли водопроводная вода быть полезной, эксперт ответил, что полноценным ее минеральный состав назвать нельзя.

"Любая речная вода не отличается высоким содержанием фтора, магния, кальция и других биогенных элементов. Очистка влияет на минеральный состав несильно", — сказал Мосов. Он советует москвичам обязательно пользоваться фторированными зубными пастами, а также не рассматривать воду как источник кальция и магния в рационе питания — недостаток этих элементов лучше компенсировать за счет богатых ими пищевых продуктов.

"Большинство из них имеет показатели минерального состава, не отвечающие нормам физиологической полноценности, — подчеркнул Мосов. — Больше предпочтительна питьевая вода высшей категории, но, как показали регулярные проверки Росконтроля, бутилированные питьевые воды, независимо от категории, нередко не соответствуют требованиям безопасности". При этом представитель Росконтроля отметил, что водопроводная вода отнюдь не проигрывает бутилированной, особенно если сравнивать ее с водами первой категории, преобладающими на рынке.

Поэтому, подчеркивает эксперт, и бутилированную воду лучше кипятить. Особенно перед тем, как давать ее ребенку. Куда жаловаться

"Мосводоканал" контролирует качество только в системах холодного водоснабжения и может отвечать за воду во внешних водопроводных сетях до их ввода в здание. Если потребитель почувствует, что с его водой что-то не так — изменился цвет, запах или вкус, — он должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации (ТСЖ или ЖСК), оказывающей услуги по водоснабжению.

Для тех, кто получает услуги АО "Мосводоканал" без посредников, работает круглосуточный многоканальный телефон аварийно-диспетчерской службы: +7 (499) 763-34-34.