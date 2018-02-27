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В Москве высадят около 4,5 тысячи деревьев
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В Москве высадят около 4,5 тысячи деревьев 

РИА Новости 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Около 4,5 тысяч деревьев и 182 тысячи кустарников высадят в Москве этой весной в рамках акции "Миллион деревьев", сообщил РИА Новости глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский во вторник.
"Акция "Миллион деревьев" продолжается. В этом году она будет и весенняя, и осенняя. По весенней уже все сформировано — 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников будет высажено в московских дворах и во дворах учреждений социальной сферы", — сказал он.
Глава ведомства рассказал, что жители города на портале "Активный гражданин" проголосовали за высадку весной кленов, лип и рябин, а среди кустарников лидерами стали кизильник, спирея и чубушник.
Как рассказали агентству в пресс-службе департамента, уже также собраны заявки по посадке деревьев и на осень 2018 года.
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