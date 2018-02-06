Крымская жажда: на полуострове все меньше питьевой воды

Крымская жажда

В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Глава республики Сергей Аксенов признал, что в северных районах полуострова из кранов течет соленая жидкость. Это связано с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, для решения проблемы необходимы экстренные меры. «Лента.ру» разбиралась в том, может ли полуостров самостоятельно получить пресную воду.

Вода морская

О проблеме водоснабжения Сергей Аксенов рассказал по итогам приема граждан в городе Красноперекопск. «Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района — низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая», — написал он на своей странице в Facebook. Разработать меры по устранению проблемы он попросил министерство жилищно-коммунального хозяйства вместе с руководством района и города.

Сложности возникли в 2014 году, когда Киев начал перекрывать шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из Днепра поступала в республику. За счет этой водной артерии удовлетворялось около 80 процентов потребностей. Регион стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения, были расконсервированы подземные хранилища воды, но запасы стали быстро истощаться. При этом пролегающую на территории полуострова часть Северо-Крымского канала задействовали для подачи воды из местных источников.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин уточняет, что с проблемой засоления питьевой воды столкнулись в трех районах республики — Раздольненском, Красноперекопском и Джанкойском. «Те запасы воды, которые уходят, они подпитываются за счет Сиваша (залив на западе Азовского моря — прим. „Ленты.ру“), происходит засоление», — объяснил чиновник.

Юрий Лашов / РИА Новости // Жители города Старый Крым набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах

Хуже лужи

В соцсетях множество жалоб жителей Крыма на сомнительную жидкость, которая течет из кранов. В городе Армянск, который расположен на Перекопском перешейке, постоянными стали отключения подачи воды. Жители говорят, что коммунальные службы не предупреждают об этом заранее, не сообщают о каких-то поломках. При этом качество подаваемой жидкости «хуже, чем в луже».

Коммунальщики утверждают, что недовольство граждан понимают, но сделать ничего не могут. По их словам, водных ресурсов не хватает по всему Крыму, а частые поломки происходят из-за устаревшей водопроводной системы. В итоге жители города вынуждены хранить жидкость про запас. «Холодная вода не у всех идет, постоянные перебои. Даже в старом районе города, в котором практически нет проблем, в последнее время воды не было три дня. А вот в некоторых районах с ноября месяца только маленькая струйка и все. Те, кто живут на пятом этаже, вообще воду видят только ночью», — рассказывает жительница Армянска Яна.

О похожих проблемах сообщают жители восточного Крыма. «Ежедневно… собираешься принять душ — нет воды, нужно помыть посуду — нет воды, поубираться в доме — нет воды, пообещала ребенку вкусняшки — нет воды! Когда же это кончится?» — возмущается жительница Керчи. Опреснение и сбережение В Красноперекопске жители говорят о солоноватом привкусе подаваемой в дома воды, трубопроводы забиваются морскими водорослями. Роспотребнадзор изучал ситуацию и подтвердил, что питьевая вода здесь не соответствует СанПиНу водоснабжения. В частности, в ней зафиксировано содержание хлоридов 858,9 миллиграмма на литр (при норме 350), общая минерализация 2462 (при норме 1000) и общая жесткость 25 миллимоля на литр (при норме 7,0). Минерализация в Красноперекопском районе превышает норму в пять-шесть раз.

В Крыму считают, что по крайней мере временного улучшения ситуации могут добиться за счет внутренних ресурсов. Сразу после воссоединения с Россией было принято решение пробурить 36 скважин, а на территории Джанкойского и Нижнегорского районов построить три водозабора. Большие надежды чиновники возлагают на опреснительные станции. Первая такая установка была запущена осенью 2017-го года в поселке Каменка Первомайского района. «Установка выдает воду нормативного качества и может регулировать ее химический состав в зависимости от качества в скважине», — сообщил глава Госкомводхоза Игорь Вайль . Полная стоимость опреснительной установки — 1,2 миллиона рублей, весь комплекс был закуплен у российской компании. Эксперты, впрочем, говорят, что такую воду можно применять для сельскохозяйственных нужд, но крайне нежелательно пить людям.

Василий Батанов / РИА Новости // Прокладка трубопровода для подачи воды

На полуострове особое внимание уделяют теперь и сбережению ресурсов: взялись за реконструкцию каналов и трубопроводов, из которых утекало до четверти поступавшей воды. В 2017 году отремонтировали и реконструировали более 104 километров сетей водоснабжения, 8,5 километра сетей водоотведения, 2,2 километра сетей теплоснабжения. Восстановительные работы шли на 10 крупных сооружениях сферы тепло-, водообеспечения.

Ведутся строительно-монтажные работы на гидротехнических сооружениях гидроузла Фронтового водохранилища. После этого должно быть построено регулируемое перепускное сооружение и реконструирован участок дамбы озера Сасык-Сиваш, возведены берегоукрепительные сооружения на реках Биюк-Карасу и Бодрак.

Надежда на дожди

Впрочем, все это вряд ли будет способствовать радикальному решению вопроса. В Крыму нет внутренних крупных рек и озер, поэтому долгое время обсуждалась идея строительства водомоста из Краснодарского края. Предполагалось запустить имеющийся Северо-Крымский канал в обратном направлении. Позже, однако, от идеи отказались. Во-первых, сам Краснодарский край в засушливые годы испытывает дефицит воды. Во-вторых, строительство обойдется очень дорого. По имеющимся оценкам, его стоимость может составить примерно половину от стоимости строительства Крымского моста.

Последняя идея чиновников — перебросить пресную воду из Тайганского водохранилища (Белогорский район) на север полуострова: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично — по трубопроводу со строительством соответствующих гидротехнических сооружений. Промышленные предприятия региона, в частности, заводы «Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром» уже работают над техзаданием по соответствующему проекту. Однако наблюдатели говорят, что запасы воды в водохранилище в последние годы заметно снизились. Так, расположенный в окрестностях парк львов «Тайган» был вынужден поить животных привозной водой.

В последние годы сглаживают остроту ситуации большое количество осадков и снежные зимы. С 2014 года ежегодно в степной части Крыма выпадало 400-450 миллиметров при норме в 200-300 миллиметров. Очевидно, при снижении этого показателя на полуострове начнутся серьезные проблемы.