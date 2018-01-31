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Эксперты пытаются разгадать загадку «кровавой реки»
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В Тюменской области эксперты пытаются разгадать загадку «кровавой реки» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Управление Росприроднадзора по Тюменской области
Причину покраснения льда в одном из мелиоративных каналов выясняют в Тюменской области, сообщает региональное управление Росприроднадзора.
Одна из рек в Тюмени окрасилась в красный цвет — Река Молчанка между деревней Молчаново и поселком Новотаманским в Тюменской области окрасилась в красно-оранжевый цвет.
По данным ведомства, лед покраснел в канале, расположенном около деревни Молчановой, находящейся в Тюменском районе. На место выезжали специалисты.
"В ходе обследования установлено два участка канала, имеющих ярко-красную окраску. Вблизи данных мест не зафиксировано никаких производственных объектов", — уточняет управление.
По данным ведомства, также были обследованы каналы, расположенные вблизи тепличного комплекса "Тюмень-Агро" в деревне Нариманова. Признаков загрязнения там не обнаружили.
Как уточняет управление, по факту начато расследование. В среду в покрасневшем канале произведут отбор проб, чтобы выяснить, превышение концентрации каких веществ привело к изменению цвета льда.
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