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Сказочное Бали утонуло в мусоре
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Сказочное Бали утонуло в мусоре 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Antara Foto Agency / AP

Власти индонезийского острова Бали объявили чрезвычайное положение из-за мусора, который выносит из моря на побережье. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, Индонезия занимает второе место в мире после Китая в рейтинге государств с наибольшим количеством мусора в прибрежной зоне. По оценкам экспертов, в стране ежегодно производится 1,29 миллиона тонн отходов.

Последнее значительное загрязнение прибрежной зоны на Бали возникло после ежегодного сезона муссонов — ветер пригнал мусор к пляжам. Правительством была организована кампания по очистке побережья, для которой было нанято 700 уборщиков. 35 грузовиков ежедневно вывозят с популярных пляжей Джимбаран, Кута и Семиньяк около 100 тонн мусора.

По прогнозам ученых, к 2025 году количество мусора может увеличиться на 70 процентов.

Пластиковые отходы представляют особую опасность для экологии. В частности, токсины попадают в рыбу, она становится опасной для, кто употребляет ее в пищу.

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