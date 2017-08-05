В Сочи на пляже из-за аварии произошел выброс питьевой воды

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости . Выброс питьевой воды произошел в Сочи на пляже Чкаловский, его спровоцировала серьезная авария на магистральном водоводе, сообщила пресс-служба администрации города.

"Выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 миллиметров на улице Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку", — говорится в сообщении пресс-службы.

Данный водовод обслуживает коммерческое предприятие ООО "Сочиводоканал", которое уже неоднократно допускало аварийные ситуации на обслуживаемых им сетях, отмечается в релизе.

Выброс воды, уточняет муниципалитет, не влечет угрозы экологии: взятые пробы не выявили патогенной флоры.